Európa legnagyobb adócsökkentési programjáról és az édesanyák szja-mentességéről tárgyalt az Országgyűlés

Koncz Zsófia megemlítette: az adókedvezmény havonta átlagosan 109 ezer forintot hagy a családok kasszájában, de a családi adókedvezmény megduplázásával ez 189 ezer forintot jelenthet a két-, közel 200 ezer forintot a háromgyermekesek esetében. A képviselő azt hangsúlyozta: a kasszában maradó pluszbevételek komolyan meg tudják erősíteni a családok anyagi biztonságát. A baloldallal szemben a kormánypártok és a kormány álláspontja továbbra is az, hogy a magyar emberek munkájából megtermelt pénz a magyar családokat illeti, ezért nekünk nem a háború folytatását és Ukrajna EU-csatlakozását kell támogatnunk, hanem a magyar családokat - jelentette ki a Fidesz politikusa. Hozzátette: Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja jelentősen segíti egy gyarapodó, erősödő, családjait szerető, hagyományait, értékeit és kultúráját megőrző nemzet erősítését.

2025. július 1-től mentesül az szja alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadó díj is

A kormány a magyar nemzet és gazdaság erőforrását látja a családokban Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány nevében hangsúlyozta: a kormány magyar nemzet és gazdaság erőforrását és jövőjét látja a családokban. A kormány minden korosztályban szeretné segíteni a családokat és javítani anyagi helyzetükön. A cél megvalósítását többféle eszköz szolgálja, ezek egyike a személyi jövedelemadózásban biztosított kedvezmények rendszere. A tárgyalt javaslat értelmében 2025. július 1-től mentesül az szja a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadó díj is.

Mivel a csecsemőgondozási díjat és az örökbefogadói díjat nem terheli társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség, az ilyen ellátásra jogosultak azt a jövőben bruttó összegben kaphatják kézhez.

A gyermekgondozási díjat a továbbiakban csak a 10 százalékos nyugdíjjárulék fogja terhelni, amelyből ugyanakkor családi járulékkedvezmény érvényesíthető. Az intézkedések mintegy 20-40 ezer anyát érintenek, és körülbelül 10 milliárd forintnyi összeg marad az érintett családoknál. A javaslat értelmében a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével azonos feltételek mellett 2025. október 1-től élethosszig mentesülnek az adó alól a háromgyermekes anyák is. A kétgyermekes anyákra 2026. január elsejétől terjesztik ki a adómentességet négy lépcsőben. A kedvezményhez értékhatárbeli korlát nem kapcsolódik, így a munkával szerzett teljes jövedelem mentesül az szja alól. Kitért arra: 2026. január elsejétől módosul a 30 év alatti anyák kedvezményének feltételrendszere is. Megszűnik a kedvezmény érvényesítéséhez jelenleg még kapcsolódó jövedelemkorlát, továbbá az a korlátozás is, amely csak 2022. december 31-ét követően született gyermekek után tette lehetővé a kedvezmény figyelembevételét.