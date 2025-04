Ezért tartotta különlegesnek Ferenc pápa a magyarokat

Ferenc pápánál mindig a személyes kapcsolatnak az elsődlegességét érezte és azt, hogy rendkívüli derű áradt belőle, egy rendkívüli szabadság. Egy igazi szabad ember volt, aki, úgy gondolom, hogy az igazság megélése útján érte el a teljes belső békét és szabadságot, ami sugárzott belőle – mondta Sulyok Tamás.

Köztársasági elnökként azt tanulta tőle, hogy az államközi kapcsolatokban, az államférfiak között is a személyesség igen fontos dolog

Arról, hogy Ferenc pápa miért tartja nagyon különlegesnek a szívében a magyarokat, Sulyok Tamás úgy fogalmazott: Ferenc pápa mondta neki, hogy szereti a magyarokat. Ennek egy személyes okát is vázolta, azt, hogy Argentínában dolgoztak mellette magyar nővérek.

„Azt gondolom, hogy sok mindent tudott Magyarországról a rendjén keresztül is, a jezsuita renden keresztül is” – mondta az államfő. Hozzátette: amikor Ferenc pápa Magyarországon járt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, akkor a pápa arcán látott bizonyos változásokat. „Ő valóban bizonyos fokig hazaért Magyarországon, és azt gondolom, hogy a magyarok is mindig nagy szeretettel fognak rá emlékezni és gondolni, és ezt a kapcsolatot, amit ő Magyarországgal ápolt, ezt mi most a lelkünkben ápoljuk tovább” – hangsúlyozta az államfő, akit egy éve audiencián fogadott a katolikus egyházfő.

Sulyok Tamás szerint Ferenc pápa életéből, munkásságából nekünk, magyaroknak, hívők és nem hívők egyaránt tovább kell vinnünk, az a béke minden áron való szeretete.

Ez Ferenc pápára abszolút jellemző volt, Krisztus békéjét hirdetve ezt a világpolitikára is egyértelműen kiterjesztette – tette hozzá.

„Ez egy nagyon fontos lépése volt és egy nagyon fontos meggyőződése volt Ferenc pápának. De úgy gondolom, hogy megtanulhatjuk tőle azt a belső békéből eredő szabadságot és azt a vidámságot, amivel ő az életét élte” – mondta Sulyok Tamás.