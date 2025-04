Ezt gondolják az emberek a hídfoglalásokról és a Pride-ról

A Századvég a legfrissebb közvélemény-kutatási felmérésében megvizsgálta, hogy a magyarok hogyan vélekednek a budapesti hidak – a közlekedés megbénulásához vezető – elfoglalásáról, a szexuális propagandáról, illetve a Pride-felvonulásról.

A baloldali politikusok támogatják a Pride-ot, a lakosság viszont nem kér belőle

Az elmúlt hetekben több baloldali politikus is felszólalt a gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosítása ellen. Hadházy Ákos úgy vélte, hogy addig nem szabad abbahagyni a tiltakozást, amíg nem vonják vissza a szóban forgó törvénymódosítást, egyúttal április 8-ára 24 órás tüntetést hirdetett. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint „szivárványos színekbe kellene öltöztetni Budapestet”, míg Varju László kihangsúlyozta, hogy a Demokratikus Koalíció nem fogadja el a Pride betiltását.

A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatásából viszont az derül ki, hogy a Pride-felvonulás és a szexuális propaganda megítélésében komoly szakadék tátong a baloldali politikusok álláspontja és a lakosság többségének véleménye között. A felmérés ugyanis rámutat, hogy a magyarok 61 százaléka negatívan vélekedik a Pride-ról, ezzel szemben 31 százalékuk pozitív véleményt fogalmazott meg róla.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyarok szerint a közterületeken – a gyermekek védelme érdekében – a szexuális propaganda semmilyen formájának sincs helye. Ennek megfelelően a válaszadók közel kétharmada (64 százaléka) egyetértett azzal, hogy be kell tiltani a közterületeken a szexuális propaganda minden formáját – legyen az hetero- vagy homoszexuális propaganda, pornográfia vagy a szexualitást nyíltan propagáló felvonulás, mint a Pride –, ugyanis kizárólag zárt keretek között biztosítható, hogy kiskorúak nem lesznek szemtanúi ennek. Ezzel szemben a megkérdezettek egyharmada (33 százaléka) nem kifogásolná a közterületen zajló szexuális propagandát.

A többség ellenzi a hidak elfoglalását a dugók és megbénuló tömegközlekedés miatt

A Pride felvonulás mellett az elmúlt időszakban több baloldali tüntetés zajlott Budapesten, amelyek a fővárosi lakosság közlekedési lehetőségeire és napi rutinjára is hatással voltak. Hadházy Ákos április 1-jére Pride-párti demonstrációt jelentett be az Erzsébet hídra, melyet követően – a rendőrség tájékoztatása szerint – a demonstrálók különböző csoportjai a Petőfi hidat, a Szabadság hidat, és a Margit hidat is teljes szélességében, jogellenesen elfoglalták. A tüntetők akciója jelentős mértékben akadályozta a főváros gépjárműforgalmát. Közlekedési dugók alakultak ki, valamint a BKK több járata egyáltalán nem, vagy csak módosított útvonalon tudott közlekedni, számottevően nehezítve ezzel a lakosok hazajutását és napi ügyeik intézését. Orbán Viktor miniszterelnök április 4-i rádióinterjújában az említett fejlemények hatására bejelentette, hogy – a tüntetésen részt nem vevők érdekeinek figyelembevétele érdekében – törvénymódosítást nyújtanak be a hídfoglalások megakadályozására, mivel „nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt”.