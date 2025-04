A Hunyadi-sorozat sztárja és Csisztu Zsuzsa is tiszteletüket tették a fiatal tehetség kiállításán

Számos híresség is tiszteletét tette a még csak 15 éves Sávolt Karolina legújabb kiállításán, melynek címe: Az Univerzum csodái – Egyensúlyban. A kivételes színvonalú alkotásokat olyan ismert személyek is megcsodálták, mint Rujder Vivien, a népszerű Hunyadi-sorozat színésznője, Gundel Takács Gábor műsorvezető, sportkommentátor, valamint DJ Dominique is.

A megnyitó moderátora Csisztu Zsuzsa sportújságíró és sportdiplomata volt, aki már jó ideje Karolina lelkes támogatója.

A kiállítás egyik meghívott vendége, Gubik Petra – színművész és A Dal tehetségkutató műsor volt zsűrije – is elismeréssel beszélt a fiatal művészről. Kiemelte a lány művészi érzékenységét és vizuális kifejezőerejét, valamint társadalmi elköteleződését is. Sávolt Karolina nemrégiben létrehozta a Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítványt. A szervezet kifejezett célja a természeti és emberi értékek védelme, valamint a képzőművészetben tehetséges magyar fiatalok támogatása. Ez a szemlélet Karolina festészetében is visszaköszön,

képeinek gyakori témája az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat.

Karolina kivételes képzőművészeti érzékét kilencévesen fedezték fel szülei. A fiatal lány onnantól kezdve indult el világhódító útjára, ami mellől nem maradt ki a tanulás és a barátok sem – írja a Ripost.

A kiállítás a Bodó Galéria és Aukciósházban látható 2025. április 3. és 29. között.