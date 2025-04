Civil ruhás felderítők, drónok, mesterlövészek – így védik az izraeli miniszterelnököt Budapesten

A jól látható biztonsági intézkedéseken felül, milyen rejtett biztonsági lépésekkel gondoskodnak Budapesten a szakemberek a top külföldi politikus vendégek védelméről?

A TEK fokozottan odafigyel minden lehetséges veszélyforrásra. A szállítási útvonalon például nyilvánvalóan vannak mesterlövészek, akiknek primer az a feladatuk, hogy megfigyeljenek adott utcaszakaszokat. Nyilvánvalóan ilyenkor ellenőrzik például a csatornákat. Nagyon sokszor bizonyos útvonalakon még a csatornafedeleket is lehegesztik, hogy nehogy valaki aknákat vagy más robbanószerkezetet helyezzen el alattuk. Ez így volt a pápánál, és így volt Vlagyimir Putyin látogatásakor is. Az érintett útvonalakat fokozatosan ellenőrzik, a hét minden napján 0-24 órában és fedetten. A titkosszolgálatok is beszállnak a munkába, és ilyenkor a modern dróntechnológia is sokat segít.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Van-e még valamilyen különleges, egyedi jellemzője a világ legjobban védett politikusainak a személyi védelmének?

A pontosság. Percre pontosan le van bontva a politikus látogatása. Az, hogy mettől meddig tartózkodnak, hol, mikor, mit csinálnak, hogyan és hova mennek. Egy nagyon szoros időbeosztása van ilyenkor a politikusoknak, amit igyekeznek betartani. Én magam is tapasztaltam, hogyha ki volt adva, hogy 17 óra 29-kor kell elindulni – tehát nem félkor, hanem egy perccel előtte –, akkor ezt nagyon pontosan betartották a személyvédők.