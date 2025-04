Ilyen mesekönyv még nem volt Magyarországon

Ami a recepteket illeti, klasszikus magyar ételként bekerült a listára a paprikás krumpli, de találkozhatunk a kolbászmentes, brokkolival, padlizsánnal és cukkinivel készült rakott krumpli elkészítési módjával is. Az újszerű ételeket sem hagyták ki a sorból, idevehető például a padlizsános sütemény, ami első hangzásra furcsának tűnhet, de az ízvilága különleges és finom. Ezeket a recepteket mesebeli kisállatok vagy tündérek vezetik be, szórakoztató módon, egy tanmesével. Így a gyerekek fantáziáját is megmozgatják, és a mindennapi helyzeteket is megjelenítik számukra.

A mai gyerekek többsége imádja a pizzát és a hamburgert. Megpróbáltam a meséken keresztül hatni rájuk, hogy ez változzon. A bélflóránk alkalmazkodik az általunk leggyakrabban fogyasztott ételekhez, így ha valamiből sokat eszünk, akkor a szervezetünk azt fogja követelni. Ha ez nem csoki, hanem zöldség vagy gyümölcs, akkor fokozatosan állhat át ilyen irányba az étkezésünk is

– mondta.

Virágh Hajnalka hangsúlyozta, vannak kompromisszumoktól mentesen jó ételek a gluténmentességben, ami nem jelent szűkösséget! A gondolkodást is formálni kell. Sokszor indokolatlanul használjuk a konyhában a gluténtartalmú hozzávalókat, mert bár egy gluténmentes piskóta sosem lesz olyan, mint egy klasszikus, de egy krémleves vagy egy főzelék esetében el tudjuk érni ugyanazt a hatást gluténmentesen is. A gyerekekkel egyébként hamar meg is szerethető ez az új étrend, mert maguk is érzik, hogy jobb lesz a közérzetük tőle. Ráadásul a készítés okozta büszkeség, amit a kicsik tapasztalnak, még közelebb viszik őket az új ízekhez.

A könyvet egy szakértő tanácsadó is lektorálta, hogy még inkább biztos segítséget nyújtson.

Az életmód-tanácsadó célja, hogy a kötet a családok számára megteremtse az együtt főzés örömét.

Egy fontos alapszabály az, hogy hagyjunk erre időt! Akkor érdemes fellapozni a könyvet, ha egy emlékezetes hétvégi programnak szánjuk a közös konyhai pillanatokat!