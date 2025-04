A béke költségvetése: több százmilliárd forinttal több marad az embereknél 2026-ban, bővülhet az árrésstop

Gulyás Gergely kijelentette: Magyarország nem képviselteti magát az orosz győzelem napi ünnepségeken, mert Magyarországnak ebben semmi győzelem sincs, és még akkor sem lenne ott a helyünk, ha a Nyugat és Oroszország újra összeölelkezne.

Az interneten terjedő mémek kapcsán Gulyás Gergely az Origónak azt mondta, ő is látott saját magáról ilyesmit, de ő a szabadság pártján áll, nem jutott eszébe, hogy büntesse a mémek megalkotóit, vagy épp börtönbe küldje őket.

Kollár Kingáról mint fővárosi képviselőről azt mondta, az uniós források hiányának Budapest is elszenvedője, és az ottani baloldali politikusok is sokat tettek azért, hogy ne jussunk hozzá a forrásokhoz. A Tisza–Brüsszel-paktum lényege, hogy a most járó forrásokat ne kapjuk meg, a jövőbelieket is elvegyék, és olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelyet Brüsszel zsinóron rángathat – jelentette ki.

Budapest-Belgrád vasút: 92 százalék

Nagy Márton arról is beszélt, hogy Japán hazai befektetéseit szeretnék gyorsítani, a vasúti fejlesztéseknél és az energetikában lát most erre lehetőséget. A Suzuki arra készül, hogy elektromos autókat is gyártson hazánkban, mivel Európában a keresletnövekedés folytatódik, még ha lassabb ütemben is. Kormányzati szinten a japán befektetések növekedésének nagy a támogatottsága – ismertette a tárcavezető.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre válaszolva leszögezte:

hazánk sokat nyer azzal, ha pár hónap múlva elkészül a Budapest–Belgrád vasútpálya magyar szakasza.

Nagy Márton hozzátette, hogy ennek jelenleg 92 százalékos az elkészültsége.

Gulyás Gergely szót ejtett arról is, hogy hazánk abban érdekelt, hogy energiához több úton hozzá tudjon jutni, nem ideológiai alapon akarnak nyersanyagot beszerezni.

A miniszter az egyházi kárpótlásról szóló kérdésre úgy felelt, hogy a kormány az egyházak rendelkezésére áll, a kárpótlás jogcímén történő kifizetéseket az Alaptörvény elfogadásával kizárták. A magyar állam tartozik az egyházaknak, hiszen azok nem önfenntartók, ami a magyar történelmi múlt terheltségének köszönhető, ezért segíti az állam az egyházak hitéleti és különböző közfeladatokat ellátó tevékenységét.