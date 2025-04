Mi vár a börtönben Gyárfás Tamásra?

Az elítélteket törvény kötelezi a munkavégzésre. Az összes büntetés-végrehajtási intézetben dolgoznak fogvatartottak az ún. költségvetési munkáltatás során. Ők a börtönök fenntartásában vesznek részt. Tehát felújítási, karbantartási munkákat végeznek, dolgoznak a mosodákban, a konyhákban és takarítják a körleteiket. De ezen túl termelő tevékenységet is folytatnak a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainál. Így az elítéltek az állattenyésztésen kívül zöldség- és gyümölcstermesztést is végeznek. A munkavégzés típusát többek között a börtön lakójának egészségi állapota, szakmai tapasztalata is befolyásolja.

Az intézet falain belül szigorúan szabályozott, hogy mit tarthat magánál az elítélt. Az is meg van határozva, hogy mekkora mennyiség lehet a fogvatartottak birtokában.

Például golyóstollból három darab, grafitceruzából pedig kettő lehet. Korábban Tasnádi Péter, a rendszerváltás idején hírhedt alvilági vezér az Origónak azt mondta, hogy azt tanácsolta Gyárfás Tamásnak, hogy vigyen magával keresztrejtvényt és több tollat a rácsok mögé, ha elítélik.

Gyárfás megkérdezte tőlem, ha elítélik, mit vihet be a fegyházba. Lehet ott újságot venni, van-e tévé odabent? Elárulta nekem, hogy 76 éves elmúlt, és felkészült arra, hogyha bezárják, akkor ott fog bent meghalni. Nyugtatgattam, hogy ez nem így lesz. Azt mondtam: Egészséges vagy, ha mentálisan erős tudsz maradni, akkor túl fogod élni. Én is túléltem, pedig 13 és fél évet voltam bent. Azt tanácsoltam, hogy keresztrejtvényt, több tollat vigyen magával

– sorolta korábban az Origónak Tasnádi.

A 76 éves Gyárfás Tamás a büntetés háromnegyed részének letöltése után szabadulhat, ami azt jelenti, hogy a nyolcvanadik születésnapját is a börtönben töltheti. Kedden a Fővárosi Ítélőtáblán az utolsó szó jogán Gyárfás Tamás hat pontban hat oldalt olvasott fel, aminek a végén személyes megjegyzést is tett:

Nemrég olvastam egy japán fiatalemberről, akit 1966-ban megvádoltak egy négyes gyilkossággal. A bizonyítékok nem voltak egyértelműek, mégis halálos ítélet született. Hakamata Ivao végül több mint negyvennyolc évet töltött el a halálsoron. Végül azonban sikerült bebizonyítani, hogy téves ítélet született, és 2024. március 15-én 88 évesen hazatérhetett a családjához. Nekem már biztosan nem lesz ennyi időm...

