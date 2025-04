Gyurcsány emberei maradhatnak a fővárosi cégek vezetői

A Magyar Nemzet arra emlékeztet, hogy a 2024-es önkormányzati választásokat követően a Tisza Párt és a Magyar Péter vezette frakció bejelentette: nem kérnek főpolgármester-helyettesi posztot, a fővárosi cégek vezetői posztjait pedig pályáztatással kívánják betölteni. A lap szerint a folyamatot azonban valójában a háttéralkuk és a politikai erőviszonyok irányítják, így várhatóan minden marad a régiben.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Most ugyanis az a helyzet, hogy a fővárosi cégek öt vezérigazgatói posztjára 43 pályázat érkezett, de csupán tíz felel meg a kiírás feltételeinek. A végső döntést egy 22 fős testület hozza meg, amelyben a Fidesz–KDNP öt, a Tisza–Vitézy szövetség kilenc szavazattal bír. A főpolgármester előterjesztése csak akkor kerülhet a közgyűlés elé, ha egy jelölt legalább 12 szavazatot kap — erre viszont a jelenlegi politikai helyzetben kicsi az esély.

A Magyar Nemzet információi szerint a háttérben politikai alkuk zajlanak: Karácsony Gergely ragaszkodik többek között Mártha Imre, Walter Katalin és Barts Balázs posztjához, míg a Demokratikus Koalíció (DK) a Budapesti Gyógyfürdők vezetőjét tartaná meg. Eközben a Tisza Párt — a látszólagos pályáztatási kezdeményezés ellenére — saját emberei pozícióba juttatásán dolgozik.

A pályázatok színvonala igen változó. Volt, amelyiket mesterséges intelligenciával írhattak, de a mezőnyben helyet kapott Császy Zsolt, a sukorói telekcsereügy másodrendű vádlottja is. A Budapesti Közművek élére 12 pályázat érkezett, ebből kettő megfelelő: az egyik Mártha Imréé, a másik Orbán Tiboré. A BKV vezérigazgatói posztjára Bolla Tibor, a DK-s Bernula István és néhány kevésbé esélyes jelölt pályázott. A BKK-nál Walter Katalin mellett szintén Bernula és a nyugdíjas Szunomár Tibor próbálkozott.

A pályázatok legnagyobb esélyesei továbbra is a jelenlegi vezetők, akik közül sokan a Gyurcsány–Bajnai-érában töltöttek be pozíciókat. A Tisza Párt, amely a pályáztatás ötletét hozta, végül maga is részese a háttéralkuknak, így nem zárható ki, hogy saját politikusát, Nagy Ervint is helyzetbe hozza.