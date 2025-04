Ha megversz is imádlak én, te drága jó apacs legény

Lehár Ferenc bő száz évvel ezelőtt, 1923-ban bemutatott művében, A három gráciában (Libellentanz) hangzik el a címadást inspiráló mondat, csakhogy a bécsiek kedvenc magyarja még egy operettszövegben is nagyobb realitásérzéket villantott fel, mint manapság azok, akik elviekben erre szerződtek:

„Ha megversz is imádlak én, te drága rossz apacslegény”.

Aki figyeli egy ideje a függetlenobjektív sajtó és a Tisza vezér perlekedését, az látja az analógiát is: Magyar hiába alázza porig újra meg újra a progresszív médiamunkásokat, ők mégis billentyűkopásig vallanak neki szerelmet.

Stockholm-szindróma ez a javából.

Hiába a gúnyos odakommentelés, hiába a fenyegetőzés, hiába a lepropagandistázás, Tónizás, miegyéb, a három grácia, azaz a 444-Telex-24.hu sajtómunkásai olybá tűnik, szeretik az abúzust.

Legutóbb a Telex kapott virtuális ütlegelést Petitől, aki ezúttal azt nehezményezte, hogy többet írnak Lázár Jánosról, mint róla.

Magyar Péter nem fogja vissza magát.

A kormánypártisággal aligha vádolható Media1 így emlékezik meg az esetről:

„Magyar Péternek a közéletben történő felbukkanása óta folyamatosak a konfliktusai nem csak a propagandának titulált médiumokkal (például HírTV, Magyar Nemzet, Ripost), de időnként még olyan médiumokba is beleáll, amelyek kifejezetten pozitívan viszonyulnak a Tisza elnökéhez. A Telex-szel és a 444-gyel, vagy például a 24.hu-val is nem egy konfliktusa volt már a politikusnak, sőt nemrég azzal a Partizánnal is konfliktusa volt, amely jelentősen hozzájárult Magyar Péter ismertté válásához.”

Majd számszerűsítik, pontosan hány cikk született Lázárról, Magyarról, Orbánról, Hadházyról és Gyurcsányról, s a végén oda lyukadnak ki, hogy a Telex bizony

„kifejezetten gyakran ír Magyar Péterről”.

Ezek szerint a haladóknak bő egy év alatt sem sikerült megérteniük, hogy a Messiás elvárása nem a „több”, hanem a „mind”. És az se mindegy, hogyan és mit.

Magyar olvasatában ugyanis hiteles újságíró csak az lehet, aki róla kizárólag fennkölt hangnemben ír, kizárólag csodás dolgokat. És pont. A valóság meg nem szempont.

Ennyi.