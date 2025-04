Hadházy Ákos és a Momentum ma újra az Erzsébet hidat veszi célba – hiába tiltotta be tüntetésüket a Kúria

Megtiltotta a rendőrség, majd a Kúria is, hogy Hadházy Ákosék ma újra az Erzsébet hídon tüntessenek, kizárólag azt engedélyezték nekik, hogy a Tabánban tartsák meg gyűlésüket. Hadházy Ákos a tiltó határozat kézhez vételekor azonnal bejelentette, hogy ha máshogy nem megy, akkor törvénytelenül foglalják el a hidat kedden délután. "Semmi gond. Akkor jön a már bevált B-terv: a Ferenciek terén tartjuk a bejelentett, békés, de nagyon határozott gyűlésünket. Ha elegen leszünk, akkor majd a rendőr vitéz urak zárják le helyette a hidat a gyűlés idejére, utána pedig szintén bejelentett módon, békésen, de annál határozottabban átvonulunk rajta. Ne feledjék: ÁPRILIS 22. KEDD, ERZSÉBET HÍD!" – írta az ellenzéki politikus még húsvét előtt.

Hadházy Ákos ma is az Erzsébet hídra igyekszik. Fotó: Facebook

A Momentum is csatlakozik

Bár Hadházy Ákos kedden reggel arról posztolt, hogy sem pártzászlókat, sem balhét, sem "rendőrökkel nyomakodó pártpolitikusokat" nem szeretne látni a tüntetésén, a Momentum is megerősítette részvételi és hídfoglalási szándékát is. "A Parlamentből kitilthatnak, de az utcáról nem! A Momentum politikusai ott lesznek kedden 17 órakor a Ferenciek terén, majd ezt követően az Erzsébet hídon" – írta a Momentum Facebook oldalán.

Hadházy Ákos a tiltás kézhezvétele óta folyamatosan arra hivatkozik posztjaiban, hogy múlt héten pontosan ugyanolyan tüntetéseket jelentett be, mint az előző négy alkalommal, így szerinte most ugyanazt az eseményt tiltották be, amit egy hete még törvényesnek mondott a rendőrség és a Kúria is. „A bejelentőnek nem keletkezik alanyi joga arra, hogy gyűlését ugyanazon a helyszínen tartsa meg, ahol korábban már négy alkalommal megtartotta”– állapította meg a Kúria.

Az autósok már nagyon unják