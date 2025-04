Hadházy nekiment a rendőrségnek, a BRFK gyorsan helyre is tette

„Tegnap egy egészen arcátlan és cinikus közleményt adott ki a BRFK arról, hogy hogyan hamisítottak bizonyítékokat” – írta Hadházy. Bejegyzése szerint a rendőrség olyan felvételeket mutatott be a bíróságnak, amelyeket nem egy hivatalosan meghirdetett demonstráción, hanem egy spontán gyülekezésen készítettek, amikor mindössze néhány száz ember tartózkodott a helyszínen.

Hadházy szerint „csak egy totálisan hülye vagy aljas rendőr” állíthatta, hogy ezek a képek az általa szervezett tüntetésről készültek.

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő (Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

A politikus közölte: feljelentést tesznek, mert álláspontja szerint a BRFK tudatosan félrevezette a bíróságot. Hadházy szerint a rendőrség célja az volt, hogy a demonstrációk alacsony részvételét bizonyítsa, mivel a jogszabályok értelmében csak nagy létszám esetén lenne jogszerű hídlezárást engedélyezni.

Mint ismert, a Kúria április 25-én helybenhagyta a BRFK döntését, amely megtiltotta, hogy Hadházyék május 1-jén újra elfoglalják az Erzsébet hidat.

A képviselő szerint azonban a döntés alapjául szolgáló bizonyítékok nem tükrözték a valóságot: bemutatott egy képet is, amelyet állítása szerint nem az ő demonstrációján készítettek.

A BRFK közleményben reagált Hadházy vádjaira. Azt írták:

a kifogásolt felvétel 2025. április 22-én, a Szabadság hídon készült, és határozottan visszautasították a politikus állításait.

Az ügy hátterében a gyülekezési jog szigorítását célzó törvénymódosítás áll, amelyet az Országgyűlés március 18-án fogadott el. A jogszabály lehetőséget ad egyes rendezvények, köztük a Pride korlátozására is. A módosítás után több tüntetés is zajlott Budapesten, amelyekben Hadházy Ákos és a Momentum Mozgalom is aktívan részt vett.

Az Erzsébet hídi demonstrációk, a rendőrségi tiltások, valamint a Kúria döntése körüli vita egyre élesebbé vált, az ügy fejleményei pedig újabb politikai feszültségeket generálhatnak a következő hetekben is.

Másfél hónapja bénítják meg a város közlekedését a tüntetések

Március 18-án a Momentum a Kossuth Lajos téren tartott demonstrációt a gyülekezési jog szigorítása elleni tiltakozás jegyében, ahol Hadházy Ákos független képviselő is felszólalt. Beszéde után a tömeg a Margit hídhoz vonult, ahol hídlezárás és többórás patthelyzet alakult ki a rendőrséggel.