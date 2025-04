Hankó Balázs: A felsőoktatás nemzeti ügy

Hankó Balázs az Egyetemek 2030 programhoz kapcsolódó országjárás pécsi állomásán hangsúlyozta:

a magyar egyetemek nem itthon, hanem világviszonylatban versenyeznek, a program célja, hogy legyen magyar egyetem a világ 100 legjobb, és legyenek magyar egyetemek az Európai Unió 100 legjobb egyeteme között.

„Ebben vagyunk érdekeltek, ebben támogatunk minden magyar, vagy itt tanuló külföldi diákot, oktatót, kutatót és mindazokat, akik a magyar társadalom, a magyar gazdaság szolgálatáért vannak" - tette hozzá.

A miniszter örömének adott hangot, hogy az egyetemek kezdeményezésére a kormányzat támogatásával

megújult egyetemi struktúra eredményeként 12 magyarországi egyetem, köztük a Pécsi Tudományegyetem (PTE) is a világ legjobb 5 százalékában van.

Hankó Balázs kiemelte, hogy a diákok, az egyetemisták jövője nem politikai kérdés, minden, a magyar felsőoktatásban tanuló magyar és külföldi diákot segítenek, biztosítják számukra a részvételt nemzetközi programokban. A Pannónia Ösztöndíjprogramon keresztül

az elmúlt fél évben 166 pécsi diák juthatott el a világ vezető egyetemeire

- mutatott rá. A miniszter úgy vélte, a megújult magyar egyetemi modell autonóm, flexibilis, kiszámítható és teljesítményorientált. Teljesítményorientált, mert amikor a felsőoktatás finanszírozását megduplázták, arról is döntöttek közösen, hogy minden második forint teljesítményszempontok alapján jusson az egyetemhez oktatói kiválóság, kutatói kiválóság, ipari együttműködések, nemzetköziesítés és tehetséggondozás által - emlékeztetett.

Fotó: Ruprech Judit / MTI Fotószerkesztõség

Kijelentette: "ezek azok a pillérek, amelyek erősítik a felsőoktatást, ezek azok a pillérek, amelyek a diákoknak sikert adnak, hiszen tudjuk azt, hogy a fiataljaink sikere egyben a nemzet sikere is". Hankó Balázs kitért rá, hogy a PTE vezetőivel, oktatókkal, kutatókkal folytatott beszélgetés alapján megállapítható, hogy

a diákok, az oktatás és a kutatás szolgálatában egyaránt előrelépés történt, a megemelt bér teljesítményszempontok alapján kapják az oktatók, kutatók, az intézmény "erősödve jut előre a nemzetközi térben.

A miniszter fontosnak nevezte, hogy a magyarországi egyetemek az adott régió szolgálatában álljanak, ösztönözzék a náluk tanulókat, hogy a régióban maradjanak, a PTE feladata emellett az is, hogy a magyarlakta településeken túl nyisson a Nyugat-Balkán felé is. Hankó Balázs szólt arról is hogy a magyar lakosság kétharmada azt várja el, hogy az egyetemek együttműködjenek a helyi gazdasági, társadalmi szereplőkkel, és "a döntések ne Budapesten, hanem helyben szülessenek".