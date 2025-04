Hankó Balázs: 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes

Korábban utalt arra, hogy az Egyesült Államokban járt, és az amerikai oktatási miniszterrel is tárgyalt. Kikkel találkozott még?

– Ez egy négynapos látogatás volt a keleti parton. Rögtön az első este Pannónia ösztöndíjas diákokkal találkoztam Bostonban. Azért az jó érzés, amikor a Harvardon tanuló pannóniás magyar diákokkal találkozik az ember! Jó érzés látni a csillogó szemeket, hallani az élménybeszámolókat, és jó tudni, hogy ezek a fiatalok utána hazajönnek, és az odakint megszerzett tudást itthon fogják kamatoztatni.

Mi a garancia arra, hogy hazajönnek?

– Az, hogy az ösztöndíjasaink szerződésben vállalták ezt. Visszatérve az amerikai körútra, másnap a Harvard Egyetem nemzetközi dékánjával tárgyaltam, hiszen jelenleg is van egy együttműködés a Harvard és a Semmelweis Egyetem között. Ez az együttműködés erősödik, és a Semmelweis Egyetem nem csak magyar, hanem más európai egyetemekről is von be fiatalokat erre a közös képzésre.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (b) a Debreceni Egyetem műszaki kara új épületszárnyának laborjában tartott átadóünnepségen, 2025. március 21-én

(Fotó: MTI/Derencsényi István)

Az MIT (Massachusetts Institute of Technology – a szerk.) esetében a magyar kutatási hálózattal való együttműködést készítettük elő a világ második számú egyetemével, a Harvard pedig a harmadik számú egyetem.

Az MIT-n a legfontosabb tanulság az volt, hogy hallgatói tereket kell kialakítani, ahol a különböző szakokon tanuló diákok közös térben tölthetik a szabadidejüket, és beszélgethetnek egymással. Fontos szabály, hogy ezeken a közös tereken a kávégépben mindig legyen friss kávé, mert ez a gyümölcsöző eszmecserék alapja.

A Yale Egyetemen egyetemi kreditet érő nyári közös programokról is sikerült az ottani felelős egyetemi vezetővel egyeztetnem, illetve egy

előadást tartottam a magyar családpolitikáról, a felsőoktatásról és az innovációról, kultúráról.

A diákok több mint százan voltak, nagyon érdeklődőek voltak. Utána számos kérdést kaptunk, ami remek visszajelzés arra vonatkozóan, hogy érdekes volt az előadás.

Ezt követően a Columbia Egyetemre látogattam, amely 18. a világranglistán. Ott kifejezetten a természettudományi kutatásokról egyeztettünk, majd jött az amerikai Ifjú Republikánusok meghívására tartott előadásom New Yorkban.

Jó volt megérezni, hogy ott is a normalitás talaján állnak, és tényleg tisztelik azt, amit Magyarországon az elmúlt években véghez vittünk a felsőoktatás, az innováció, a családpolitika és a kultúra terén, a patriotizmusunk érdekében.

Jó érzés volt az IBM alelnökével tárgyalni arról, hogy a mesterséges intelligencia segítségével zajló magyar fejlesztéseket hogyan lehet felhasználni az autonóm vezetésű járművekben. Egyetértettünk abban is, hogy a woke-eszméknek nincs helye sem a kutatásoknál, és hogy a teremtett világ rendje szerint kell működnie az egyetemi világnak is.

Túl sokat nem aludhatott...

– Általában nem szoktam sokat aludni.

Nemrégiben hét település választókerületi elnöke lett; ritkaság, hogy egy miniszter ekkora plusz terhet vállaljon magára. Mit gondol, mit fognak tapasztalni a választókerületében élők a munkájából?

– Ez nem teher; azt gondolom, hogy a minisztériumi feladataim és a választókerületi elnöki feladatkör jól kiegészíti egymást. Fontos, hogy amit a választókerületben hétről hétre, napról napra tapasztalok, az segít a minisztériumi döntéshozatalban, és abban is, hogy lássam, hogy egy-egy döntés később milyen módon valósul meg. Az pedig természetes, hogy miniszterként a választókerületben élők ügyeit minden erőmmel segítem!

A választókerülethez Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród, Gödöllő, Szada és Veresegyház tartozik.

Én Kistarcsán nőttem fel, oda jártam általános iskolába, a szüleim most is ott laknak. Kerepesen van a családi gyógyszertár, ahol annak idején sokat segítettem édesanyámnak. A feleségem és édesanyám révén tehát a kerepesi történésekkel kapcsolatban is képben vagyok. A feleségemmel és négy gyermekünkkel Gödöllőn élünk immár 24 éve, oda köt a baráti körünk is. Ez az ezer meg egy szál segít abban, hogy miniszterként is tudjam a választókerületben élők javát szolgálni, tudjam őket erősíteni. Érzem, látom azt, hogy miben van teendőm. Mogyoródon most a bölcsőde támogatása kapcsán van feladatom, Kistarcsán pedig az ottani általános iskola felújítása kapcsán. Dolgozom továbbá azon, hogyan lehetne szorosabb együttműködést kialakítani a kistarcsai kórház és a Semmelweis Egyetem között, valamint Gödöllőn a járóbeteg-szakrendelő önkormányzati átadását követően ebben szintén, hogy vállal majd szerepet a Semmelweis Egyetem. Erről már Merkely Béla rektor úrral is egyeztettem.