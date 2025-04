Új határátkelőhely nyílt Magyaroroszág és Ukrajna között — videó

Magyar Levente közölte: „amit Trianon tönkretett és elvágott, azt nagy részben az utóbbi években pótolni tudtuk”. Hozzátette, ehhez a térségben élőkre is szükség volt, akik hangot adtak a határátkelő megnyitása szükségességének. Az államtitkár azt mondta, a Belügyminisztériumnak köszönhető, hogy sikerült a nagyhódosi határátkelőhelyet több mint tíz év stagnálás után megnyitni.

A politikus rámutatott arra, hogy a magyar nemzet egy része ma olyan országban él, amelyik háborúban áll, így a határátlépés rendkívül körülményes, ezért is ünnepelnek most külön a határ két oldalán.

Magyar Levente hangsúlyozta, a szomszédban zajló háborúban sokan az életükkel fizettek a kialakult helyzetért, több tízezer ember pedig arra kényszerült, hogy elhagyja szülőföldjét. Azt mondta, ezért is kell megtenni mindent a békért, és azért, hogy

enyhítsük a túloldalon élő magyar testvéreink szenvedését.

Az államtitkár arra buzdította a jelenlévőket, hogy ha lehetőség lesz, akkor látogassanak át a határon.

Induljanak újra az emberi kapcsolatok a határon át, azok a kapcsolatok, amiket a trianoni határ elvágott

- jelentette ki. Magyar Levente a közmédiának nyilatkozva a határátkelő megnyitása után azt mondta, százéves restanciát rendeztek most a határ menti lakosság javára. Ez fontos a magyar-ukrán kapcsolatban is, „amit most beárnyékol egy sor kérdés, amiben nem találtuk meg a közös hangot az utóbbi években” — tette hozzá. Jelezte, annak ellenére sikerült megnyitni az új határátkelőt, hogy a két ország kapcsolata mélyponton van. Ez szerinte azt jelzi, hogy a két kormányban van hajlandóság a pragmatikus ügyekben való együttműködésre.

Az új ukrán-magyar határátkelő megnyitásán részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Tilki Attila (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője is.