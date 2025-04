Határozottan reagált a rendőrség Hadházy legújabb terveire

Hadházy Ákos országgyűlési képviselő a 2025. május 1-jén a Budapest, V., Kossuth Lajos téren megtartandó gyűlésével kapcsolatban, a közösségi médiában a gyűlést hirdető esemény leírásában azt írta, hogy a gyűlés után, ha van rá spontán akarat, akkor a résztvevők törvényesen tovább is vonulhatnak. A hivatkozott gyűlés helyszíne, a Kúria jogerős ítélete alapján, egyezően a gyülekezési hatóság előíró-korlátozó határozatában foglaltakkal, Budapest, V., Kossuth Lajos tér.

A gyűlés helyszínétől való eltérés, vagy a gépjárműforgalom akadályozása az országgyűlési képviselő állításával ellentétben jogszerűtlen

– közölte szerdán a Budapesti Rendőrfőkapitányság. Hozzátették a hidak gépjárműforgalmának, valamint a tömegközlekedési járművek hidakon való áthaladásának akadályozása a közlekedési szabálysértésen túl súlyosabb, akár a közérdekű üzem működésének megzavarása bűncselekményt is megvalósíthatja.

Teljesen kifulladtak a közlekedési káoszt okozó Pride-tüntetések

Hadházy Ákos a múlt héten hirdetett szavazást követőinek, amiben a május 1-ei tüntetés helyszínéről és körülményeiről kérdezte a szimpatizánsait. A Kossuth téri helyszín mellett azt hozta fel egyik érvként, hogy „a gyűlés után, spontán módon akár vonulni is lehet ide-oda”.

Mint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt hetekben zajló Pride-párti tüntetések szinte teljes érdektelenségbe fulladtak. Míg március közepén több hidat elfoglaltak a Momentum Mozgalom és Hadházy Ákos által szervezett demonstrálók, addig legutóbb már csak pár százan voltak az utcán. A Századvég közvélemény-kutatása szerint

a magyar lakosság többsége elutasítóan viszonyul a Pride-felvonuláshoz, a szexuális propaganda közterületi megjelenéséhez, valamint nem támogatja a budapesti hidak tüntetés céljából történő elfoglalását sem.

A korábbi tüntetések rendkívül nagy feszültséget okoztak a fővárosban, mivel jelentős lezárásokat és közlekedési korlátozásokat vontak maguk után. Legutóbb és most is az Erzsébet híd lezárása után nagyon gyorsan bedugultak a környező utak, de az egész Nagykörúton, a Petőfi hídon, a pesti és a budai rakpartokon is alig lehetett közlekedni a késő délutáni, esti órákban.