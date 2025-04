Hét tételben a Fidesz első kétharmados győzelméről

2010. április 25-én tartották az akkori országgyűlési választás második fordulóját. Tizenöt évvel ezelőtt már az első fordulóban megszerezte a Fidesz-KDNP az abszolút többséget, így a második körre csak annyi kérdés maradt, hogy meglesz-e a jobboldali pártoknak a kétharmados többsége. A Fidesz-KDNP nemcsak a kétharmadot szerezte meg, hanem azt túlszárnyalva a mandátumok 68,14 százalékát söpörte be a megsemmisülő baloldallal szemben.

Ezzel a címlappal jelent meg a Magyar Nemzet 2010. április 26-án

Most hét tételben mutatom be, miért is volt kiemelkedő nap 2010. április 25-e a legújabbkori magyar történelemben.