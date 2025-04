Hidvéghi Balázs: Brüsszel rendelte meg a Rebublikon ukránbarát kutatását

Az ellenzék folyamatosan a háborúpárti politikát képviselte és fegyverszállításokat követelt. Most a legújabb brüsszeli törekvés, hogy gyorsított eljárással hozzák be Ukrajnát, és ehhez mindent meg is tesznek, beleértve a közvélemény manipulálását is – jelentette ki hétfőn az Országgyűlésben Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Az ellenzék folyamatosan a brüsszeli elvárásokat hangoztatta és támadta a békepárti magyar politikát" – mondta hétfőn az Országgyűlésben hétfőn Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelezte, hogy az EU legújabb törekvése, hogy Ukrajna gyorsított eljárása az unió tagja legyen. Mindent megtesznek, hogy ezt elérjék, például manipulálják a közvéleményt – fogalmazott az államtitkár, utalva a Republikon Intézet felmérésére, amely azt mutatta ki, hogy a magyarok többsége támogatná az ukrán EU-tagságot. Megjegyezte, hogy a Republikon Intézet részben brüsszeli pénzekből működik, tehát Brüsszel megrendelte a kutatás eredményét. Kiemelte, hogy Brüsszel a politikai feladatot is kiadta az itthoni bábjaiknak, akik évek óta szolgalelkűen a háborúpárti álláspontot képviselik, ugyanis Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára támogatják a gyorsított felvételt. De itt van Magyar Péter is, aki azt mondta, hogy az ukrán csatlakozás nem időszerű. Azonban Magyar Péter főnökei szerint igenis időszerű – rögzítette Hidvéghi Balázs. Hozzátette: Ruszin Szendi Romulusz pedig elmondta, hogy ha Ukrajna EU-tag lesz, akkor „a mieink bemennének Ukrajnába”. Az államtitkár leszögezte, hogy amíg a Fidesz–KDNP van kormányon, addig erről szó sem lehet.

