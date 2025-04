Hidvéghi Balázs: Magyar Péter nagypénteken sem bírja abbahagyni a hazudozást

"Magyar Péter nagypénteken sem bírja abbahagyni a hazudozást. Pedig a helyzet teljesen világos: A háború folytatásáért cserébe Brüsszel gyorsított uniós tagságot ígért Ukrajnának. Erről kell most döntenünk, és erről most kell döntenünk! A Tisza Párt már döntött: ők támogatják Ukrajna uniós tagságát, ezzel pedig a magyar emberekkel fizettetnék meg a háború és a csatlakozás árát. Magyar Péter most kutyaszorítóba került, mert brüsszeli utasításra támogatja a gyorsított tagságot, amit a magyarok többsége nem akar. Ezért kapkod most kétségbeesetten. Ezért kulcsfontosságú, hogy minél többen részt vegyünk a véleménynyilvánító szavazáson. VOKS2025!" – írta a Facebookon Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.