A szolgálat 55 év felett sem ér véget - biztos jövőkép a honvédelmi életpályán

42 év vezetői tapasztalata áll mögöttem. Voltam szakaszparancsnok, ezredparancsnok, és oktatóként is vezetőképzéssel foglalkoztam. Utolsó aktív katonai beosztásomban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Intézetének voltam a parancsnoka. Ezt a tudásomat most a járási hivatalok, főosztályok, a kabinet, valamint természetesen a főispán munkájának támogatására fordítom.

Hogyan értékeli összességében ezt a lehetőséget?

Katonának lenni egy nagyon szép szolgálat, amely egyben életre szóló hivatás is. Mi, katonák mindent megteszünk, amit csak tudunk, de eljön egyszer az az életkor, amikor már hasznosabb Magyarország és polgárai számára, ha az ismereteinket egy másik területen kamatoztatjuk. Ez a kezdeményezés azért is nagyon jó, mert a katonaként megszerzett tapasztalatainkat a katonai életpályánk részeként még hosszú évekig tudjuk hasznosítani teljesen más munkakörben, más szakterületen.

A kormányzati garancia pedig hatalmas lehetőséget nyújt a katonáknak, hogy megőrizzék szakmai hitelességüket, és továbbra is hozzájáruljanak a közszolgálat sikeréhez, mindezt változatlan illetmény mellett.

Én 18 évesen vonultam be, és 60 éves koromra elmondhatom, hogy nem bántam meg, hogy ezt a csodás hivatást választottam. Mindig is örültem annak, hogy egyenruhát hordhatok, most is örömmel tölt el, hogy a kettős jogállásnak köszönhetően, ma is egyenruhában járhatok – így a civil munka mellett mégis katonának érezhetem magam. Az enyémhez hasonló jövőkép a bajtársaim előtt is nyitva áll.

Szívesen járok be dolgozni, még érzem magamban a tüzet, és örömmel végzem ezt a munkát. Közösségi ember vagyok, és jó érzés, hogy egy új közösséghez tartozhatom. Akinek van rá módja, annak csak ajánlani tudom: éljen ezzel a lehetőséggel! Biztos vagyok benne, hogy mind a katona, mind pedig az a szervezet, ahová kerül, jól fog járni ezzel a kapcsolattal.

Elindult az Embert a vasra! kampány harmadik szakasza, pont itt Győrben. Ön, mint volt katona mit ajánlana a fiataloknak: miért válasszák ezt a hivatást maguknak?