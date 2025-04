Marihuánás cigi fogyasztására buzdítottak a Kutyapárt tüntetésén, a kormánybiztos választ ígért

Tegnap tartotta alternatív Békemenetnek elkeresztelt rendezvényét a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az eseményen több beszédet is tartottak, de talán egyik sem sikerült annyira erősre, mint amelyiket Horváth László megosztott a közösségi oldalán. Az egyik felszólaló kábítószer fogyasztására buzdította a megjelenteket.

Ha úgy tartja kedvetek, és megtehetitek, akkor próbáljátok ki rendszeresen a marihuánát!

A kormánybiztos röviden kommentálta az elhangzottakat. A kutyapárt viccnek indult, de ez a felszólítás már egyáltalán nem vicces, sőt, nem is viccnek szánta a felszólaló politikus – fogalmazott, majd válaszlépést belengetve hozzátette, hogy a jó viccen tudunk nevetni, de ha komolyra fordítják a szót, akkor a reakciót is komolyra kell venni. Horváth a kommentfalon arról is írt, hogy a Pride mellett a marihuána legalizálásáért szervezett április 20-i tüntetésükre is invitálták a jelenlévőket.

Magyarországon komoly problémát jelent a droghelyzet. Orbán Viktor februári évértékelő beszédében aggasztónak nevezte a hazai kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás növekedéséről szóló statisztikákat.

Az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot. Ezt meg kell fékeznünk. Bármi áron. (...) A kábítószer-kereskedő ronccsá teszi, és megöli a másik ember gyerekét, ezért nem érdemel sem kíméletet, sem kegyelmet. Nem is fognak kapni

– fogalmazott a miniszterelnök.

Horváth László személyében a kormány kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost nevezett ki február végén. Horváth vezetésével megalakult a Kábítószer-ellenes Akciócsoport, amely zéró toleranciát rendelt és hajtóvadászatot indított a drogkereskedők ellen.