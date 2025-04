A nagy hőszivattyú biznisz: megtérülő befektetés vagy drága illúzió?

A magyar állami támogatási rendszer

Magyarországon a 2025 januárjában indult Vidéki Otthonfelújítási Program keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön is igényelhető, ezek együttes összege 3.000.000 és 6.000.000 forint között lehet. A pénz ingatlanfelújításra, többek között energetikai korszerűsítésre is felhasználható, vagyis állami támogatással hőszivattyú is beépíthető most akár féláron. Fontos tudni, hogy a kiutalt összegben a vállalkozási díj és az anyagköltség fele-fele arányban oszlik meg és legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni a beruházással. Azok élhetnek a lehetőséggel, akik 5000 fő alatti kistelepüléseken élnek, 2007 előtt épült ingatlanokban. A Vidéki Otthonfelújítási támogatás kombinálható a szintén kistelepüléseken igényelhető falusi CSOK-kal, amelynek keretében ugyanúgy van lehetőség meglévő lakóingatlan korszerűsítésére, illetve lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre. A kormány arról is döntött, hogy a nyugdíjasok is részt vehetnek az új otthonfelújítási programban.

„A beépítés árát és a megtérülési időt jelentősen befolyásolja, hogy mekkora teljesítményű rendszerről van szó, illetve az is, hogy milyen típusú hőleadókat választanak a beruházók. A telepítési költségek fontos részét képezi, hogy milyen egyéb kiegészítőkre, csövezésre van szükség. A hőszivattyú típus kiválasztásánál figyelembe kell venni a felhasználási környezetet, fel kell mérni az épület szigetelését, alapterületét, a belmagasságot, azaz hőszükségletet kell számolni” – hangsúlyozzák a Gree szakértői.

A hőszivattyú a természet energiáját hasznosítja, aki ezt a megoldást választja, függetlenítheti magát a fosszilis tüzelőanyagoktól, a gázszolgáltatóktól és a kiszámíthatatlan energiaáraktól. A technológia lényegében a hűtőgép működési elvének a fordítottja: a külső környezetből vonja ki a hőt és szállítja azt az épület belsejébe, károsanyagkibocsátás nélkül. A kiépített rendszer a nyári hónapokban a lakás hűtésére is használható.