Hunyadi-sorozat: a várnai csatában 55 ezer digitális karakter mozgott

Darida Ferenc senior compositor arról is beszél az interjúban, hogy milyen volt azzal a képpel dolgozni, amikor a csata közepén a törökök a vár felé rohannak, de közben a háttérben a mesterséges intelligenciával létrehozott maszk többé-kevésbé leválasztotta az előteret a háttérről, így a háttérbe még a füstöt is külön be lehetett illeszteni a füstöt. „Az a célunk, hogy az elemek, amiket kicserélünk, azok észrevétlenek maradjanak” - tette hozzá.