Kiderült, milyen idő lesz jövő héten

A magasnyomás déli peremén több a felhő, és ott záporok, zivatarok, illetve eső is előfordul. Hullámzó frontokat jelenleg csak Írország és Skócia felett, illetve ettől nyugatra, valamint a Kelet-európai-síkság fölött találunk, a frontok mentén is több helyen fordul elő csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Ibériai-félsziget déli részein és a Balkán-félsziget egyes tájain eléri a 25 fokot is, észak felé haladva azonban fokozatosan hűvösebb az idő.