Így hallgatta el a baloldali és liberális sajtó Kollár Kinga felháborító beszédét

De Kollár kijelentéséhez még két szempontot hadd villantsak fel. Az első szempont az a független sajtó, a független honlapok vagy a magukat függetlennek mondó honlapoknak a Kollár-üggyel kapcsolatos viselkedése. Magyar Péternek annyi szerencséje van ezzel a botránnyal kapcsolatban, hogy a függetlennek mondott honlapok nem számoltak be – legalábbis kiemelt helyen nem számoltak be – Kollár Kinga kijelentéséről. Csütörtök reggelen megnéztem, a Telex keresőjében nem volt hír akkor még Kollár Kinga kijelentéséről. (…) A 444.hu címlapján Magyar Péter gyűlései, illetve országjárása volt, Kollár Kinga kijelentése címlapon, jól látható helyen nem volt. Én ezt nem tartom szerencsésnek. (…) Akkor lenne igazán hiteles a magát függetlennek mondó honlapok magatartása, hogyha a Magyar Péterre nézve ilyen kellemetlen botrányról is beszámolnának. Nem teszik, vagy legalábbis nem kiemelt helyen. Ezzel tompítják egyébként a botrányt.