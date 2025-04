Így erősítheted otthon az immunrendszered és a keringésed

Már nemcsak tőlünk északabbra, itthon is egyre többen merítkeznek meg a természetes vizekben télen. Nem muszáj azonban a Balatonig utazni, otthon is lehet hideg zuhanyt venni, aminek rengeteg előnye, többek között antidepresszív és fájdalomcsillapító hatása is van.

„Amikor hidegnek tesszük ki testünket, szervezetünk megpróbálja fenntartani a testhőmérsékletét, így válaszként felgyorsítja a véráramlást. Egy, az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia folyóiratában közzétett tanulmány szerint az akut hideg expozíciónak immunstimuláló hatása van. Egyúttal azt is kimutatták, hogy a legalább harminc napig tartó rendszeres hideg vizes zuhanyozás csökkenti a betegség miatti hiányzások számát a munkahelyeken” – számolt be róla a Házipatika. Mint írták, a hideg zuhanynak antidepresszív és fájdalomcsillapító hatása is van. Ez azzal magyarázható, hogy a hideg aktiválja a szimpatikus idegrendszert, így növeli a béta-endorfin és a noradrenalin szintjét a vérben. A hideg víz megemeli a vérnyomást és a légzésszámot, élénkít, sőt, még az anyagcserét is gyorsítja. A tesnek ugyanis a hideg víz hatására keményebben kell dolgoznia annak érdekében, hogy fenn tudja tartani a normál hőmérsékletét. A 2-3 perces zuhanyzás a tökéletes, de aki csak egy percig tusol hideg vízben, az is számolhat már jótékony hatásokkal. Energetizáló hatása miatt reggelre érdemes időzíteni, lefekvés előtt nem ajánlatos hideg zuhanyt venni. A népszerű, de ellentmondásos hideg vizes fürdőzés ma már a modern wellness egyik sarokköve. Amint azt korábban megírtuk, a Telegraph magazin szakértők segítségével értékelte a hidegvíz-terápia egészségügyi előnyeit és kockázatait. Itt pedig felsoroltuk a 4 meglepő, de tudományosan alátámasztott módot arra, hogy hogyan birkózzunk meg a hőhullámmal.

