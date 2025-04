Orbán Viktor: Ez a háború nem fog Nyugat felé terjedni, a konfliktust sikerült elszigetelni – élőben a kormányfői rádióinterjú

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 5 gazdasági és 5 politikai céljuk van 2025-re. Csökkentik az élelmiszerárakat, elindul a 100 gyár program, zajlik a Demjén Sándor Program, lesz egy nyugdíjas élelmiszeráfa visszatérítés is, valamint az adómentesség kiterjesztése az édesanyákra. 5-ből négy politikai cél már elindult is. Ennek a hátterét egy gazdasági terv adja - mondta.

Az első negyedévben 0,7-0,8 százalékkal fog nőni a magyar gazdaság, míg a harmadik negyedévben elérjük a 3, majd a 3,5 százalékot.