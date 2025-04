Egy 28 éves mátraverebélyi férfi gyerekkorától kezdve a nagymamájával élt egy házban egészen 2023-ig.

Az utóbbi években egyre több konfliktus alakult ki közöttük, mivel a férfi nem tudta fedezni az alkalmi munkáiból a droghasználatát, így gyakran pénzt kért a nagymamájától.

Bár a nő többször is kifejezte, hogy ez neki nem tetszik, sokszor mégis adott neki – áll a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

2022 szeptemberében az unoka újra pénzt kért, ám akkor a nagymamának sem volt mit adnia. A férfi ekkor dühbe gurult, és az ágyban fekvő asszony fölé hajolva a fejét a párnába nyomta, miközben tovább követelte a pénzt. A nagymama könyörgött neki, hogy hagyja abba. A férfi végül elengedte, majd elment otthonról.

A feszült hangulat ezután állandósult köztük, és a nő végül 2023. március 12-én elköltözött a lányához. A férfi viszont maradt a házban – és nem sokkal később elkezdte eladogatni a berendezést és a ház különböző részeit.

Először a mikrohullámú sütőtől és az indukciós főzőlaptól szabadult meg, de később eladta a gáztűzhelyeket, a bútorokat, a csaptelepeket és villanykapcsolókat is. A parkettából 15 négyzetmétert felszedett, az álmennyezetből ugyanennyit lebontott. A ház ajtóit is kiszerelte és eladta, csakúgy, mint az ereszcsatorna egy részét, a kerítés darabjait, a kaput, egy előtetőt és a garázst is. Végül a villanyórát is leszerelte és elvitte.

A férfi egy másik rokonától kölcsönkért flexet is eltulajdonított, de még az önkormányzat tulajdonában lévő bokrokat, valamint árokburkoló elemeket is elvitt.

A rongálással és lopásokkal összesen több mint 480 ezer forintos kárt okozott: ebből 410 ezer forint a lopások, 74.500 forint pedig a megrongált dolgok értéke. férfi beismeri tettét, akkor a bíróság ítélje 3 év szabadságvesztésre, 4 évre tiltsa el a közügyektől, és kobozzon el tőle 346 ezer forint értékű vagyont.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság fog dönteni.