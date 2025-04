„A Jóisten velem volt” – drámai részletek Kárász Róbert balesetéről

El is vagyok keseredve, de pontosan tudom, hogy le is bénulhattam volna, a teherautó alá is kerülhettem volna, úgyhogy a jó Isten velem volt, mert ahogy elém hajtott, nem is a lábam találta el, hanem a motort. Fellökött, elborultam és a bal lábam beszorult a motor alá, ez okozta a sérülést. Szerencsés, hogy nem törés, mikroszalag szakadásaim és zúzódásaim lettek, így fekvőgipszet kaptam. Azzal persze feküdni kéne, de 8 nap után kicsit meguntam a fekvést és lementem levegőzni, akkor készülhetett a fénykép rólam