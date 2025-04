Lemorzsolódás helyett karrier: ez a program mindenkit célba juttat

Mindezek mellett mennyire követnek külföldi példákat, vagy adott esetben a magyar példát mennyire követik külföldön, és mit tudnak nyújtani a diákoknak külföldi tanulás esetén?

Egyrészt az elmúlt fél évben az uniós elnökség keretében be tudtuk mutatni a magyar szakképzést. Tudtunk mutatni jó példákat, akár a rugalmas tanulási utak keretében, akár a felsőoktatással való összehangolt működésünk tekintetében. Itt meg kell említeni az okleveles technikus képzést, aminek a célja, hogy a szakképzésből egyenes út vezessen a felsőoktatásba. Említhetném a duális képzést is, hiszen Magyarországon a szakképzés duális képzés fókuszú, és olyan együttműködéseink vannak vállalatokkal különböző ágazatokban, amelyek szintén jó példaként szolgálhattak. Élénk a nemzetközi együttműködés is a szakképzésben, hiszen Erasmus+ programjaink is működnek, amelyekkel a tanulóknak a mobilitását tudjuk elősegíteni, és a szakképzés ebben nagy szerepet tud vállalni.

Idén január elsejétől indult el a Munkáshitel. Ez a program összeegyeztethető az önök céljaival?

A munkáshitel illeszkedik a szakképzés által kínált karrierúthoz. Ha valaki fiatalon szakmát szerez és belép a munkaerőpiacra, akár munkavállalóként, akár vállalkozóként, ez a támogatás jelentős segítséget jelenthet a számára.

A munkáshitel kapcsán kell megemlítsem ennek a családpolitikai, családtervezési szerepét is, hiszen ebben a konstrukcióban is megvannak azok a szabályok, hogy a gyermekvállalás esetében hogyan csökken a felvett hitel nagysága a gyermekek számától függően.

Ebbe illeszkedik a kormányzatnak az szja-mentesség tekintetében már a korábbiakban végrehajtott és a napokban bejelentett intézkedései is.

Zajlik már a 2026-os költségvetés előkészítése. Hogy látja a tervezés fényében a szakképzésnek a jövő évi lehetőségeit?

A szakképzés finanszírozási rendszere összetett. Nemcsak az iskolák fenntartását kell biztosítani, hanem a felnőttoktatás finanszírozása is fontos szerepet játszik. Hiszen Magyarországon bárki számára két szakma és egy szakképesítés megszerzése az állam által finanszírozott. Emellett a duális képzésben részt vevő vállalatok adókedvezményeken keresztül részesülnek támogatásban. Mindez évről évre alapos tervezést és átgondolást igényel, ami jelenleg is zajlik.