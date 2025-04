Kellemes meglepetés a márciusi inflációs adat, áprilisban tovább csökkenhetnek az árak

A márciusi inflációs adat pozitív meglepetést jelent, előzetesen 4,9-5,1 százalék körüli inflációról szóltak az elemzői várakozások, annál tehát érdemben nagyobb mértékben lassult az éves infláció, miközben a fogyasztói árak havi stagnálása is kedvezőbb a vártnál – mondta el az Origónak a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a keddi, kedvező inflációs adatokkal kapcsolatban. Molnár Dániel leszögezte: árrésstop nélkül az éves élelmiszer-infláció is érdemben magasabb lett volna, miközben havi szinten is emelkedést láttunk volna.

Molnár Dániel többek között arról is beszélt, hogy az áprilisi adatok már jelentős lassulást fognak mutatni az élelmiszer-inflációban éves szinten, miközben havi alapon érdemi árcsökkenés következhet be.

az árrésstop az alapvető élelmiszerek széles körét, viszont a teljes élelmiszerkosárnak csak nagyságrendileg a negyedét érinti. A márciusi KSH adatok viszont nem tükrözik annak teljes hatását.

az eurózónán kívül országok közül a megelőző hónapok tendenciái alapján Romániában lehetett magasabb a márciusi infláció, mint Magyarországon. Fotó: KSH Kedd reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az inflációs adatokat. Eszerint 2025 márciusában a fogyasztói árak átlagosan 4,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, februárhoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Ez mit jelent a gyakorlatban, és mi a változás oka? Márciusban előzetesen is az infláció lassulására számítottunk. Ebben jelentős részben bázishatások játszottak szerepet. Tavaly márciusban a telekommunikációs szektor szereplői a megelőző évi 17,6 százalékos inflációt figyelembe véve emelték áraikat – ezt nevezzük visszatekintő, infláció-követő árazásnak –, amelynek hatása most került be a bázisba. Februárhoz képest a telefon, internet, illetve a TV-előfizetés éves árváltozása 11 százalékponttal lassult, amely önmagában közel 0,3 százalékponttal lassította a teljes inflációt a megelőző hónaphoz képest, vagyis a fékeződés harmadáért volt felelős. De visszafogták az áremelkedést az üzemanyagárak is, amelyek úgy havi, mint éves alapon csökkentek márciusban. Ebben a világpiaci kőolajárak alakulása játszotta a legnagyobb szerepet, amelyet éves alapon kismértékben ellensúlyozott a dollár erősödése, havi bázison viszont a forint erősödése segítette a kutakon az árcsökkenést. A hazai infláció várható lefutása 2025-ben Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Mondhatjuk, hogy a friss adatok szerint nagy meglepetésre márciusban már megállt az infláció, stagnáltak az árak? A márciusi inflációs adat pozitív meglepetést jelent, előzetesen 4,9-5,1 százalék körüli inflációról szóltak az elemzői várakozások, annál tehát érdemben nagyobb mértékben lassult az éves infláció, miközben a fogyasztói árak havi stagnálása is kedvezőbb a vártnál. A pozitív meglepetés azért is fontos, mert az elmúlt hónapokban a várakozásoknál érdemben gyorsabban emelkedett az infláció, több területen is érdemi áremeléseket hajtottak végre a vállalatok, sok esetben nagyobb részben profit céllal.

A KSH azt is közölte, hogy például a háztartási energiáért 2,7 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, viszont a szolgáltatások 7,5 százalékkal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Miben keresendő a különbség oka? A háztartási energia esetében az árakat a fogyasztási szint befolyásolja, az határozza meg, hogy a rezsicsökkentés rendszerén belül a háztartások mekkora része kerül az alacsonyabb, illetve a magasabb árkategóriába. Az enyhe márciusi időjárás, a háztartások részéről végrehajtott energiahatékonysági beruházások, illetve a takarékossági intézkedések támogatták az energiafogyasztás csökkenését, amely az árakban is megjelenik. A szolgáltatásokon belül eltérő folyamatokat láthatunk: több személyi szolgáltatás (pl. ruhajavítás, lakásfelújítás, testápolási, egészségügyi) esetében a béremeléseket hárították át a vállalatok az emelkedő keresletre válaszul. A pénzügyi szolgáltatások drágulásának legfőbb oka a tranzakciós illeték emelésének árakba való beépítése volt, miközben a telekommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, TV) esetében most következett be érdemi lassulás a bázishatások következtében. Fotó: Karnok Csaba Az árrésstop bevezetése hogyan befolyásolhatta ezeket az adatokat? Az árrésstop az alapvető élelmiszerek széles körét, viszont a teljes élelmiszerkosárnak csak nagyságrendileg a negyedét érinti. A márciusi KSH adatok viszont nem tükrözik annak teljes hatását. Az árfelmérési időszaknak – amely az adott hónap 20-áig tart – csak az utolsó ötödében lépett életbe az intézkedés, vagyis annak hatása csak részben jelent meg. Az árszínvonal stagnálása így feltehetően a hónap első felében tovább emelkedő élelmiszerárak és az árrésstop hatásának eredőjeként alakult ki. Árrésstop nélkül az éves élelmiszer-infláció is érdemben magasabb lett volna, miközben havi szinten is emelkedést láttunk volna. Ez ugyanakkor előrevetíti, hogy az áprilisi adatok már jelentős lassulást fognak mutatni az élelmiszer-inflációban éves szinten, miközben havi alapon érdemi árcsökkenés következhet be.

Mára az árréscsökkentés hatására 18,8%-kal lettek olcsóbbak az érintett termékek árai – áll az NGM közleményében. Várható további csökkenés a kormányzati intézkedések hatására? Az árrésstop azonnal kifejti a hatását, a március 17-ei bevezetéssel legfeljebb 10 százalékra kellett mérsékelniük árrésüket a kereskedőknek az érintett termékkategóriák esetében, amely így közvetlenül megjelent a fogyasztói árakban. A további árváltozások mögött a beszállítói árak alakulása, illetve egyedi akciók hatása húzódhat meg. Ahol a kormányzati intézkedéseknek még lehet hatása az egyrészről a telekommunikációs szektor, másrészről a bankszektor. Az előbbiben elterjedt, visszatekintő, infláció-követő átárazások márciusig még nem jelentek meg az adatokban, a pénzügyi szolgáltatások magas áremelkedését pedig a tranzakciós illeték emelésének év eleji áthárítása okozta. A kormányzat célja, hogy ezen a két területen árcsökkentést érjen el, akár visszatérve a tavaly decemberi árszintekhez, amely több tized százalékponttal tovább lassíthatná az inflációt, így kedvező esetben áprilisban akár a jegybanki toleranciasávba is visszatérhet az áremelkedési ütem. Fotó: MCC/Sebestyén Géza Facebook Hogyan állunk most infláció tekintetében más országokhoz képest? Az Európai Unión belül jelenleg még csak az eurózóna tagjaira érhetőek el előzetes inflációs adatok. Ez alapján a hazai 4,7 százalékos áremelkedési ütem, nagyságrendileg megfelel a szlovák, az észt, illetve a horvát fogyasztóiár-indexnek, azoknál csak kismértékben magasabb. Az eurózónán kívül országok közül a megelőző hónapok tendenciái alapján Romániában lehetett magasabb a márciusi infláció, mint Magyarországon.

