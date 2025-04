Miközben keresztényeket ölnek, az unió Koránt kutat – ez lenne a prioritás?

Az EuQu egy ambiciózus hatéves kutatási projekt (2019-2025), amely azt vizsgálja, hogyan ágyazódik be az iszlám szent könyv a középkori és koraújkori Európa szellemi, vallási és kulturális történetébe. Kutatásunk azt vizsgálja, hogyan fordították, értelmezték, adaptálták és használták a Koránt keresztények, európai zsidók, szabadgondolkodók, ateisták és európai muszlimok, hogy megértsük, hogyan befolyásolta a Szent Könyv mind a kultúrát, mind a vallást Európában

– írja a projekt saját oldala, az EuQu, azaz a The European Qur’an.

Nomen est omen.

A projekt leírásában az Európai Bizottság Cordis oldalán szerepel még egy igen figyelemreméltó mondat, amely szerint a Korán

alapvető szerepet játszik a keresztények közötti vitákban, az iszlámmal való interakciókban és a kereszténység kritikájában.

Jól hangzik, nem? Szép, letisztult mondat, kissé tudományos, de azért közérthető, illik is egy Koránnal foglalkozó kutatásba – mondjuk Marokkóban, Irakban vagy Szaúd-Arábiában. Vagy bármelyik arab országban. De Európában?

Emlékeim szerint van nekünk saját szent könyvünk, ám bibliakutatásokat az EB valamilyen csuda okból nem finanszíroz, ahogy értelemszerűen az arab országok sem – az 1400 éve hajlíthatatlan iszlámnak esze ágában sincs eltűnődni és megmagyarázni a keresztény tanításokat, majd behódolni neki.

Mindenesetre a projekt 2019. április 1-én kezdődött, és – a fenti dátumtól eltérően – 2026. március 31-én zárul, így a benne résztvevő egyetemek és intézetek kutatói kényelmesen, hét év alatt égethetik el azt a 400 millió forintnak megfelelő összeget, amelyet mi, uniós polgárok fizetünk meg.

A HírTv riportja szerint az olasz baloldal sem ért egyet az ilyen jellegű kiadásokkal, pedig náluk befogadóbbat nehéz elképzelni, Francesco Silvestri, az Öt Csillag Mozgalom képviselője mégis azt mondja, hogy

fegyverekre költünk 800 milliárdot, már az is szörnyű, szerintem sokkal jobban is el lehetne költeni ezt a pénzt. Én támogatok minden tanulmányt és kutatást, de ez a téma számomra kevéssé tűnik érthetőnek.

A Liga volt szenátora, Simone Pillon erősebben fogalmaz:

Fogadhatunk arra, hogy ez a kutatás majd azt hozza ki, hogy az iszlám békét, szeretetet, örömet hoz és nem terrorizmust. És az sem igaz, hogy a nőket alárendelik, és problémáik vannak velük. Ezek mind hazugságok, amelyet olyan veszélyes fasiszták mondanak, mint Orbán és Pillon. Hát épp ezt a narratívát kell lebontanunk. A bevándorláspárti és iszlámpárti retorika a második legveszélyesebb a gender és LMBTQ retorika után. Szerintem.

A riport végül azt is megjegyzi, hogy a projekt egyes kutatói Hamász és iszlám-közeli szakemberek, ami egyáltalán nem volna meglepő a palesztin fiaskó után, amikor is kiderült, hogy a fényes tekintetű Nyugat bizony bőkezűen finanszíroz terroristákat Gázában – hiába, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.