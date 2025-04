„Repülni a legjobb dolog a világon” – Emese 25 évesen a magyar légierő helikopter-pilótája

Sietősen szaporázzák lépteiket az egyenruhás fiatalok a szolnoki helikopterbázison. Messziről forgószárnyas gép dörgése hallatszik, itt a civileken kívül senki nem kapja fel rá a fejét. Kísérőnk autóját követve végiggurulunk a hangárokig, közben megcsodáljuk a betonon parkoló legendás harci helikoptereket.

Megérkezünk az egyik hangár elé. A távolból karcsú, zöld overallos lány közeledik. Bakancsban. Király Emese hadnagy, 25 éves. Előbb a szemével, aztán a kezével is végigsimítja a felszállásra váró, H145M-Airbus helikoptert. És közben szelíden mosolyog. Ő nemcsak a szolnoki bázison szolgál, Pápán is kutató-mentő szolgálatot lát el.

„Apukám sorkatonaként éppen itt, Szolnokon szolgált ejtőernyősként, de a leszerelés után sem hagyott fel a szenvedélyével.

A fűben ülve gyakran csodáltam, ahogy 4 ezer méter magasan kiugrott a repülőből, majd a zuhanás után belobbant az ejtőernyője. És mindig fülig érő mosollyal ért földet

– mesélte az Origónak a hadnagy. – „Amikor apu csak tehette, elvitt magával. Szinte minden hétvégét, iskolai szünetet a repülőtéren töltöttem, így mondhatni, hogy reptéren nőttem fel.”

Emese 16 évesen kezdett el vitorlázórepülővel repülni, mára pedig nemcsak repülőre, de helikopterre is van szakszolgálati engedélye. Gyakran álmodozott arról, hogy milyen jó is lenne, ha egyszer pilótaként ő szállna majd vele föl a magasba. Azóta a fiatal lány többször is megreptette az édesapját, ami nagy élmény volt mindkettőjüknek.

„Hat éve vagyok katona, tavalyelőtt diplomáztam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahova vitorlázórepülő oktatóm javaslatára jelentkeztem állami légijármű-vezető szakirányra. Választhattam, hogy merevszárnyú repülőgép- vagy helikopterpilóta legyek. Utóbbira esett a választásom, úgy gondoltam, az nagyobb szabadságot ad. És nem bántam meg – idézi a kezdeteket Emese. Az arca komolyra vált, amint ránéz a H145M-Airbus típusú helikopterre. Mondhatni, az utolsó csavarig mindent ismer rajta. Szenvedélyesen mesél az elektromos és üzemanyagrendszeréről, a hajtóművek teljesítményéről. Kiderül, hogy a 3,7 tonnás gép átlagos üzemanyag-fogyasztása 240 kg/óra, maximális sebessége pedig óránként 260 kilométer.