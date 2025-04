Kiszelly Zoltán: A közlekedő többség fogja elzavarni a tüntető kisebbséget

Kiszelly Zoltán politikai elemző az Origónak azt mondta, hogy a Hadházyék által jövő hétre meghirdetett újabb demonstrációt a tehetetlenség jelének értékeli.

„Azt látjuk, hogy a fővárosban ki tudnak vinni ellenzéki politikusok embereket az utcára, hiszen rég volt már tüntetés, de az is látszik, hogy ott már nem nagyon tudnak magukkal mit kezdeni az emberek, főleg az agresszívabb kemény mag, és ezért van az, hogy a hivatalos tüntetés után elindulnak a hidakra. Ez nem új dolog, elég csak visszaemlékezni arra a 2018-as tüntetésre, amikor az Oktogonon ültek le a sínekre. Akkor ugyanúgy nem tudtak mit kezdeni magukkal, a sokadik tüntetés után már kevésnek érezték a történéseket, majd kifulladt a tüntetés-sorozat. Itt is ez várható, és ezért gondolom a tehetetlenség jelének meghirdetett 24 órás tüntetést. Hadházyék érzik, hogy az, hogy kihívják az embereket az utcára, egy idő után már nem mozgatja meg őket. Ezt valahogy fokozni kell, de most túl korán fokozzák, hiszen június 28-án lenne a Pride felvonulás. És eleve hova fokozzák? Mi lesz utána? Egy hétig fogják lezárni a hidakat? Örökre lezárják őket? Hova tudják ezt még fokozni a felvonulás tervezett napjáig?

Ez a kimerülés jele, elfáradnak ezek a tüntetések és most valami újat akarnak kitalálni”

– mondja Kiszelly Zoltán, aki arra is rávilágít, hogy demokráciában tüntetni lehet, hidat lezárni viszont nem lehet.

„A tüntetések szervezőinek kínálni kell valamit a tüntetőknek. A 24 órás ötlet sem új, Belgiumban volt 24 órás sztrájk. Csakhogy az működik, ellentétben a 24 órás tüntetéssel, ami azonban nem, hiszen itt nem egy szakszervezeti, hanem politikai akcióról van szó. Gyurcsány Ferenc receptjét vehetik át. A Demokratikus Koalíció elnöke és három másik tagja 2012-ben tartott egy hetes éhségsztrájkot a Parlament előtt. De ott is az volt, hogy 8 órát éhségsztrájkolt egyikük, majd jött a másik. Jövő héten sem az várható, hogy Hadházy Ákos majd odasátrazik 24 órára” – mondja az elemző.