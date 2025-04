"A Tisza Párt nem a magyar érdeket képviseli Brüsszelben"

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőnője „hatékonynak” nevezte az uniós pénzek visszatartását Magyarországtól, illetve szerinte Magyarország rossz gazdasági helyzetbe taszítása a Tisza Párt számára kedvező a '26-os választásokra nézve. Hogyan lehet értékelni ezt a kijelentést, és azt a politikai következtetést, amit Kollár Kinga mindezekből levont annak tükrében, hogy az EP-képviselőnőnek mégis csak a magyar emberek adtak megbízást? Ez a megbízás pedig arra vonatkozik, hogy a magyar érdeket képviselje az Európai Parlamentben.

Az nem Magyarország érdekének a képviselete, ha valaki azért szurkol, hogy az országnak minél rosszabb, és neki (partikulárisan) annyival jobb legyen.

Nem új dolog az uniós tagországoknak egyébként járó pénz megvonása. Ezt Ursula von der Leyen személyesen is kijelentette '22 szeptemberében, amikor Amerikában járt. Egy újságírói kérdésre ekkor azt mondta, hogy az olaszok jól válasszanak a parlamenti választásokon, mert megvannak az eszközeik (mint Lengyelország és Magyarország esetében), hogy fellépjenek Olaszország ellen. Nem mondta ki, de feltehetően a pénzmegvonásra gondolt. Láthattuk és láthatjuk, hogy korábban Lengyelország ellen, illetve most Magyarország ellen bőszen használják is ezt az eszközt.

Miért veszélyes ez az eszköz?

Azért, mert amikor ezzel az eszközzel élnek, akkor (például a tanárok fizetésemelése esetén is) a magyar költségvetésnek kell megelőlegeznie a tételeket, amiket elvileg Brüsszel utófinanszírozna. De miután nem érkezik meg az utófinanszírozás, a piacról kell „fölvenni” azt a pénzt, amivel a magyar költségvetés „meghitelez” egy olyan összeget, ami Brüsszelből soha nem érkezik meg. Ezért volt tavaly is, és most is a viszonylag magas, ezermilliárd forint feletti kamatkifizetés, ami nagyrészt a magyar családoknak kedvezett (mintegy nyolcszázezer családnak), de a költségvetés számára ez egy tetemes kiadást jelentett.

Azt is mondta Kollár Kinga, hogy a magyar társadalom az orosz társadalomhoz hasonlóan „agymosott”. Össze lehet hasonlítani a magyar és az orosz társadalmat a politikai-társadalmi tudatosság vonatkozásában?