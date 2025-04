Klímavédelem atomerőművel: valóban zöld az atom?

- A különböző alternatív zöld energiát termelő források és a klasszikus, hagyományos energiatermelő formák versengéséből a magyarországi klimatikus viszonyok, a rendelkezésre álló földrajzi adottságok és a különböző energiaforrások, nyersanyagok alapján a hazai általános és országos elektromos energiaigény kiszolgálása milyen szempontok alapján valósul meg, melyek a legideálisabb energiatermelési módok és milyen arányban jelennek meg az energiamixben a gazdaságosság és az ellátásbiztonság vonatkozásait figyelembe véve?

- Magyarország célja az, hogy a jövőbeli igények döntő részét hazai erőművekkel lehessen kielégíteni, ez egyúttal minimalizálja/megszünteti az importszükségletünket. Éppen ezért hazánk számára egy olyan egészséges energiamix elérése a cél, amelynek köszönhetően télen-nyáron, éjjel-nappal garantálni lehet az ellátásbiztonságot, az olcsóbb áram rendelkezésre állását, valamint a klímavédelmi célok elérését is. A célok együttes elérésének alapvetően három pillére van. Az első a Paks II. Atomerőmű mihamarabbi megépítése és a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása, a második az időjárásfüggő megújulók, döntően a naperőművek további fejlesztése. A jövőben az igények növekedése és az időjárásfüggő megújulók kiszabályozása miatt – harmadik pillérként – további korszerű, magas hatásfokú és szabályozható gázerőművek építésére, a tárolói kapacitások növelésére és hálózatfejlesztésekre is feltétlenül szükség van. Sőt, mindezek mellett szükség lehet egy új telephelyen újabb atomerőmű építésére is! Ezek lehetnek akár rendszerszabályozási feladatokat is ellátni képes, a piacon már elérhető kis moduláris egységek is.