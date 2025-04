Kocsis Máté: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása merényletet jelentene a magyar gazdaságra és az európai biztonságra

Kocsis Máté a nagyobbik kormánypárt országjárásán a véleménynyilvánító szavazással kapcsolatban azt mondta, „soha többet nem lesz módja Magyarországnak és a magyaroknak arról dönteniük, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen-e”. Hozzátette, hogy a feltétek megléte nélküli gyorsított csatlakozás nem fair azokkal az országokkal szemben, amelyek már régóta várnak a csatlakozásra, és teljesítették is az ehhez szükséges feltételeket.

Ukrajna jelen pillanatban egyetlenegy csatlakozási feltételnek sem tesz eleget

− közölte a frakcióvezető. Kocsis Máté azt mondta, a gyorsított csatlakozás abból a szempontból is „rossz ötlet”, hogy mind a kohéziós pénzek, mind az agrártámogatások tekintetében jelentős összegeket vonna el a magyar gazdáktól, a magyar polgároktól, de más európai országok polgáraitól is. Az sem elhanyagolható - folytatta -, hogy közbiztonsági kockázatot is jelentene a csatlakozás, hiszen Ukrajna jelen pillanatban egy háborúban álló ország, amely felfegyverezte a férfiakat. Körülbelül nyolcszázezer, de lehet, hogy egymillió fegyver van az ukránoknál, és amíg az ukrán állam ennek a leszereléséről, a begyűjtéséről nem gondoskodik, addig óriási kockázatot jelent a szabad mozgás biztosítása az ukrán polgárok számára az Európai Unióban − emelte ki Kocsis Máté.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a kormánypártok nem támogatják Ukrajna gyorsított csatlakozását, ezt az álláspontot szeretnék elmondani országszerte, és arra biztatnak mindenkit, hogy vegyen részt a Voks2025 véleménynyilvánító szavazáson.

Hozzátette: soha többé nem lesz módja senkinek sem elmondania azt, hogy valójában mit gondol az ukrán gyorsított csatlakozásról. „Minden más, amit a Tisza Párt blöfföl, minden más, amit Manfred Weber kavar, az félreviszi Magyarország jövőjét, és a kormány ehhez nem szeretne asszisztálni” − fogalmazott Kocsis Máté. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy Lakatos Márk ügyét a sajtóból ismeri, de az a meggyőződése, hogy Lakatos Márknak börtönben lenne a helye, és a kormány új törvényei alapján már ott is lenne. Ugyanis 2024. június 1-jétől akként módosították a törvényt, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények soha ne évüljenek el. „Ez alól ő kiesett. Ettől függetlenül a végtelen megvetésemet élvezi Lakatos Márk, és szerintem számtalan magyarét is még. Neki a börtönben lenne a helye” − mondta a politikus. Kocsis Máté arra a kérdésre reagálva, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a kormánypártok át akarják írni a választási szabályokat, azt mondta:

Magyar Péter egy alávaló hazudozó. A választások előtt nem módosulnak a választási szabályok, ezt mindenki tudja. Ő nyilván azért állítja ennek az ellenkezőjét, hogy elterelje a figyelmet a saját zűrös ügyeiről, például a bennfentes kereskedelmi ügyéről, amelyről még mindig nem nyilatkozott a jegybanknak azon túl, hogy megfenyegetett egy nőt.

Hozzátette: olvasta a Magyar Pétert érintő kényes videókkal kapcsolatos híreket. Közölte: minket nem az érdekel, hogy Magyar Péter Magyarországon kivel fekszik össze, hanem az, hogy Brüsszelben kivel áll össze. Az számunkra és az ország számára sokkal izgalmasabb.