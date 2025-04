„Kollár Kinga arra esküdött fel, hogy Magyarországnak és minden egyes magyarnak kárt okozzon” – súlyosnak tartja a botrányt a véleményvezér

De itt van Kollár Kinga, (akitől) senki nem követeli a baloldalon a távozását, senki nem ítéli el ezt a kijelentést, miközben ő Brüsszelben azt a kijelentést tette, hogy ő arra esküdött fel, hogy Magyarországnak és minden egyes magyarnak – azoknak is, akik most védik, akik most mellette korteskednek – károkat okozzon azért, hogy ő ebből politikai hasznot tudjon kovácsolni.