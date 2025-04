Ezt a taktikát választotta Kollár Kinga, amikor a botrányáról kérdeztük

• Hiába tettük fel kérdéseinket, Kollár Kinga a válaszadás helyett inkább a hallgatásba menekült.

• Magyar Péter EP-képviselője a csendet aztán azzal törte meg, hogy megosztotta az egyik Soros-blog hírhamisítását.

• A csalási technika pedig olyannyira megtetszett Magyar Péteréknek, hogy azóta már a Tisza vezére is meghamisítja Orbán Viktor szavait.

Két hete robbant ki Kollár Kinga botránya, azóta a belpolitikát leuraló témává lépett elő Magyar Péter EP-képviselőjének megszólalása, melyben a hazánknak járó uniós források megakasztásában meglátta a pozitívumot, hiszen így romlik a magyarok életszínvonala, a Tisza Párt győzelmi esélyei viszont nőnek. Még az ügy kirobbanása után kérdéseinkkel megkerestük Kollár Kingát.

Az Origo kérdéseinek fókuszában természetesen a nagy port kavaró felszólalása volt.

Alapvetően arra voltunk kíváncsiak, továbbra is fenntartja-e azokat az állításait, amelyek szerint az uniós pénzek visszatartásának „pozitív oldala” a magyar emberek romló életminősége, valamint valóban „hatékony” eszköznek tartja a Magyarországot sújtó jogállamisági eljárást?

Mivel Magyar Péter korábban – egy kiszivárogtatott hangfelvételen – elárulta, nem engedi nyilatkozni a Brüsszelbe készülő politikusait, ezért arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Tisza Párt vezetőjétől most is kapott-e ilyen tiltó utasítást?

A harmadik nagyobb egységben pedig Kollár Kinga ideológiai mozgatórugóira kérdeztünk rá. Arra, hogy miért törölte a „globalista és liberális” alapbeállítottságai közül a globalista önmeghatározást, valamint arra, hogy mi a gondja Magyarországgal, hogy hangsúlyozottan „nem véletlenül” nem él hazánkban?

Cikkünk megjelenéséig azonban sajnos nem kaptunk választ a Tisza Párt EP-képviselőjétől.

Azt, hogy a Tisza Párt kommunikációs gépezetében ekkorra még nem született meg az elhárító csodafegyver, nemcsak az mutatja, hogy lapunknak nem válaszolt Magyar Péter EP-képviselője. De ugyanilyen tanulságos megnézni azt a videót is, amelyben a Mandiner riportere Sopronban igyekezett Kollárból néhány szót kihúzni. Mindhiába. Kollárnak ekkorra ugyanis még láthatóan nem voltak válaszai, így helyette a Tisza Párt aktivistái helyi asszonykórust játszva, hosszú perceken keresztül kántálták, hogy „hazudik a tévé, hazudik a tévé”. Egyszerre kizárva ezzel a riport elkészülésének, valamint az értelmes párbeszédnek a lehetőségét.