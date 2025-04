Apáti Bence: Gyomorforgató, hogy Kollár Kinga azzal büszkélkedett, hogy 50 kórház felújítását tudták szabotálni

Mint ismert, Kollár Kinga botrányos kijelentései után tüntetést szervezett szombat 15 órára a Millenárisra a CÖF, amihez csatlakozott a Nemzeti Ellenállás Mozgalom is, amely egy eseményt is létrehozott a tüntetéssel kapcsolatban. A tüntetésen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólal.