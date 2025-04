Sehol a világon nem kapnak annyi segítséget a családok és az édesanyák, mint Magyarországon

Koncz Zsófia, a KIM családokért felelős államtitkára a Kormányinfón, a Karmelita kolostorban 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az államtitkár elmondta, hogy a 2024-es költségvetésben 3754 milliárd forint volt a családokra fordított összeg, ennek idén a növelését tervezik, mintegy 60 milliárd forinttal. A 2026-os költségvetésben ez még tovább növekedhet, és az új bejelentések alapján körülbelül 550 milliárd forinttal növekszik majd az összeg, amelyet a családokra fog költeni a kormány.

Ezzel párhuzamosan Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani,

ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentette.

Júliustól adómentessé válhat a csed és a gyed

Az Országgyűlés kedden tárgyalta a törvényjavaslatokat, amelyeken több témát érintettek. Ezek között említette a csed és a gyed adómentességével kapcsolatos törvényjavaslatot, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével kapcsolatos törvényjavaslatot, valamint a 30 év alatti édesanyák szja-mentességének bővítésével kapcsolatos javaslatot.

Amennyiben ezeket elfogadja az Országgyűlés, akkor 2025. július 1-jétől adómentes lesz a csed és a gyed. 2025. október 1-től élethosszig tartó szja-mentességet kapnak a háromgyermekes édesanyák

– hangsúlyozta Koncz Zsófia.

A családokért felelős államtitkár a következő évekre szóló ütemtervet is ismertette.

Elmondta, hogy 2026. január 1-jétől indul majd a kétgyermekes anyák szja-mentességének a folyamatos bővítése, amit négy év alatt tervez megvalósítani a kormány. 2026. január 1-től bevezetik a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyák szja-mentességét. Ezt követően évről évre fognak továbbhaladni. 2027-ben az ötven év alatti, majd 2028-ban a hatvan év alatti édesanyáékra is kiterjesztik az szja-mentességet. 2029-ben megkapják ezt a 60 év feletti anyák is, és – mint mondta – így eljutunk odáig, hogy

2026-ban körülbelül félmillió édesanya lesz személyi jövedelemadó-mentes Magyarországon,

2029-ben pedig már egymillió ilyen anya lesz.

Ilyen a világon sehol nincs.

Ez egy egyedülálló, átfogó program, amely a magyar családokat támogatja” – szögezte le Koncz Zsófia a Kormányinfón.