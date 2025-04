Gulyás Gergely elítélte Kollár Kinga botrányos szavait és a csepeli droglabor vezetőinek szabadon engedését is – videó

A magyar kormány továbbra is elkötelezett a béke ügyében – rögzítette a mai kormányinfón Gulyás Gergely. A szerdai kormányülésen külpolitikai kitekintésre is sor került a miniszter beszámolója szerint. A háborús, és a vámháborús helyzetet is áttekintették. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az uniónak alapvető érdeke lenne, hogy a háború véget érjen. A kormány a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja azt, hogy Brüsszel fel akarja venni Ukrajnát az unióba.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Mint mondta, látják, hogy brüsszeli pénzen már megszülettek azok a közvéleménykutatások, amelyek kimutatják, hogy a magyar emberek támogatják Ukrajna uniós tagságát.

Van lehetőség valós véleménynyilvánításra is, a kormány véleménynyilvánító szavazásán. Jövő héten kezdik postázni a szavazólapokat, egy ilyet be is mutatott a sajtótájékoztatón Gulyás Gergely.

A miniszter felhívta a figyelmet: Brüsszel egy rendkívül gyors folyamatban gondolkodik, ez komoly pénzügyi kockázatokat jelent Magyarország számára. A kohéziós pénzek jelentős része Ukrajnába menne, emellett komoly mezőgazdasági kockázatokat is jelent az ország csatlakozása. Élelmiszeripari kockázatok, munkaerőpiaci, és közbiztonsági kockázatok is fellépnek, így a jelenlegi feltételek mellett nemet mondanak a csatlakozásra.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón a Karmelita kolostorban, 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Gulyás Gergely szerint máshol hasonló demokratikus véleménynyilvánításnak nem adnak lehetőséget, ezért is fontos hogy Magyarország hangja a nemzetközi térben is hallható legyen, és ez a kormánynak is segítséget jelent a Brüsszel elleni vitákban.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a kormány megtárgyalta a jövő évi költségvetést, már csak egy-két tárgyalás van hátra. Emlékeztetett, az idei évben az infláció letörése a kormány legfontosabb feladta, az eddigi intézkedések – például az árrésstop – bevezetése hatékonynak bizonyultak.

Márciusban megállt az árak növekedése, áprilisban összességében még akár árcsökkenést is várható. Felhívta a figyelmet arra, hogy a március 13-i adatokhoz képest 894 élelmiszer termék ára lett kedvezőbb.

103 termék 40-50 százalékkal lett olcsóbb. 256 termék esetében 10 százalék alatti volt – sorolta.

Mint mondta, ez egy működő modell. – Nem elégedünk meg az eddigi eredményekkel, a telekommunikációs cégek és a bankok felé is jeleztük, hogy lejjebb kell vinniük az árakat, ezzel segítve az infláció csökkentését – jelezte Gulyás Gergely, majd hozzátette: a telefonszolgáltatót a tavalyi szintre csökkentik az áraikat, és idén már nem emelnek, a kormány ugyanilyen megállapodásra jutott a bankszektorral is. Elmondta, a tavalyi árak térnek vissza, megmaradnak a jövő év közepéig. – Ha emeltek a szolgáltatók, akkor nem emelhetnek, a 2024. december végi árak lesznek érvényesek – magyarázta. Kitért arra is, a nem élelmiszerek kiskereskedelmi árai is csökkenni fognak, a Nemzetgazdasági Minisztérium kapott alkotó felhatalmazást arra, hogy ezt elősegítse.