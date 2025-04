Kormányinfó: A Pride-tüntetések sem béníthatják meg a főváros közlekedését

„A gyülekezési törvény 1989 óta azon az egyértelmű szabályozáson alapul, hogy a gyülekezések nem járhatnak a közlekedés aránytalan sérelmével” – mondta Gulyás, hozzátéve, hogy a jelenlegi gyakorlat ezzel szemben nem biztosítja ezt az egyensúlyt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2025. április 10-i Kormányinfón. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A miniszter szerint a kisebb létszámú tüntetéseket más, forgalmat kevésbé zavaró helyszíneken is meg lehetne tartani. Példaként említette, hogy egy kisebb utca is elegendő lenne, de Budapesten több nagyobb tér is rendelkezésre áll.

Gulyás kiemelte:

a kormány arra kéri a Kúriát, hogy „teremtsen világos helyzetet” az ügyben, és erősítse meg, hogy a közlekedési érdekek is érvényesüljenek a gyülekezési jog gyakorlása során.

A Pride-tüntetésekkel kapcsolatban a miniszter azt mondta:

Úgy gondoljuk, hogy a Pride-tüntetőknek sincsen joga ahhoz, hogy több százezer ember életét lehetetlenítsék el, közlekedését tegyék tönkre, és a várost megbénítsák.

Gulyás szerint a gyülekezési jog gyakorlásának – ahogy más szabadságjogok gyakorlásának is – mások jogai és szabadsága szab határt. Véleménye szerint ez az elv jelenleg nem érvényesül megfelelően.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden újra három híd forgalmát blokkolták Budapesten a Pride-párti tüntetők. Az Erzsébet hídon elhangzott beszédek után a demonstráció résztvevői gyalog vonultak végig a városon. Este 11 órakor már csak néhányan voltak a hídon. Bár a keddi tüntetés érdektelenségbe fulladt, Hadházy Ákos jövő héten ismét 24 órás demonstrációt szervezne.