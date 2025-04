Minden településen lesz palackvisszaváltó automata

„A kormány elvárása, hogy valamennyi településen legyen palackvisszaváltó automata” – fogalmazott Gulyás, hozzátéve, hogy mivel koncessziós szerződésről van szó, ez tárgyalásokat és adott esetben állami hozzájárulást is igényelhet. Arról már korábban született döntés, hogy minden településen legyen ATM is.

(Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A bejelentés a Magyar Falu Programmal kapcsolatban elhangzott intézkedések sorába illeszkedik. A kormány több lépést is tett a kistelepülések infrastrukturális és szociális megerősítése érdekében:

egyebek mellett felhatalmazták a nemzetgazdasági minisztert arra, hogy az elmúlt évtizedekben bezárt takarékszövetkezeti épületeket – amelyek gyakran állnak üresen – megvásárolják, majd önkormányzati tulajdonba adják.

Ugyanez vonatkozik a használaton kívüli állami ingatlanokra is.

Gulyás azt is bejelentette, hogy 2026. január 1-jétől az eddigi 1000 fő alatti települések helyett már az 1500 fő alatti települések is jogosultak lesznek falugondnoki szolgálatra, és emelik a szolgálat normatív támogatását is. Emellett két ütemben – 2025 júliusában és 2026 januárjában – összesen 30 százalékkal nő a 10 ezer fő alatti településeken dolgozó önkormányzati hivatalnokok bére.