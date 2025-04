Láncfűrésszel támadt haragosára egy szigetszentmártoni férfi

Egy szigetszentmártoni férfi rendszeresen dolgozott egy barátjának. Kerti munkákat végzett pénzért, illetve alkoholért. A megbízó azonban nem volt elégedett a munkával, és ezen össze is vesztek. Azt is kijelentette, hogy nem ad több alkoholt, sőt ki is tiltotta ismerősét a házából, mire ő kijelentette, hogy kettévágja egy láncfűrésszel.

2023 júliusában futott össze egy férfi azzal a barátjával, akinek korábban rendszeresen adott munkát. Mivel azonban nem volt elégedett a munkával, nem fizetett neki többet, és alkoholt sem adott neki. Emiatt előtte is összevesztek. Akkor is ez történt, az ismerős kiabálni kezdett, trágár szavakat üvöltött, és azt mondta barátjának, hogy szétvágja egy láncfűrésszel. A vita után hazament, magához vette benzines láncfűrészét, és pár perccel később valóban megjelent a másik férfi házánál – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség közleményéből. A tulajdonos a ház teraszán ült a lányával és annak barátnőjével, amikor észre vette, hogy belép a másik férfi, kezében egy beindított fűrésszel. Azonnal beterelte a lányokat a házba, és megpróbált védekezni a támadó ellen. Először egy műanyag székkel, majd egy partvisnyéllel, de mindkét tárgyat kettévágta a fűrésszel a felbőszült barát, akinek sikerült jobb kezén és jobb lábán is megsebesítenie őt. Végül egy felmosónyelet felkapva sikerült a házigazdának olyan ütést mérnie a láncfűrészre amely miatt annak lánca leakadt és így a gép megállt. Ezután már ki tudta lökdösni a támadót a kertből. Közben az egyik szomszéd hívta a rendőrséget. A támadó ellen most előre kitervelten elkövetett emberölés kísérlet miatt emeltek vádat.

