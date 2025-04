Lázár János: Ukrajna EU-csatlakozásával veszélybe kerül az elmúlt évtizedek minden eredménye

Az építési és közlekedési miniszter a Voks 2025 szavazás kapcsán úgy fogalmazott: "egy háborús helyzetet nem szabad beemelni az EU kötelékébe". Hozzátette: a kormány együtt érez az ukránokkal és szörnyű veszteségnek gondolja, hogy a konfliktus elmúlt 2 évében 200 ezer huszonéves fiatal vesztette életét a harcokban. Aláhúzta:

Magyarország legfontosabb célja és érdeke, hogy mielőbb béke legyen.

"Utána majd lehet arról beszélni, hogy ennek az országnak a következő 20 évben mi a jövője és sorsa, de egyetlen döntést sem szabad jóváhagyni, ami veszélybe sodorhat mindent, amit a rendszerváltás óta elértünk" - mondta. Nagykőröst méltatva a tárcavezető közölte: nemcsak egy nagy hagyományokkal bíró cívis parasztpolgári település, de a rendszerváltozás egyik nyertese is. Ehhez a kormány közel fél évszázados adósságot törlesztve, "az Alfölddel kapcsolatban egyedüli vízióval rendelkező politikai közösségként" azzal járult hozzá, hogy mintegy 350 milliárd forintból megépítette az M44-es autópályát Kecskemét és Békéscsaba között. Jelezte: a helyiek számára még hiányzó csomópont 45-50 milliárd forintból fél éven belül ugyancsak elkészül, valamint - Kecskemét az Alföld és az ország egyik központjává történő kiépítésével összhangban - új úttal kötik össze Ceglédet és Nagykőröst, emellett elkészül a várost elkerülő út is.

Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Ezzel párhuzamosan az ország egyik legnagyobb vasútfejlesztési beruházására készül a kormány: a Cegléd-Kiskunfélegyháza-Szeged vonal megújítása ugyancsak jelentősen javítja majd a térség lakóinak életminőségét - mondta. "Nemcsak megérte eddig ránk szavazni, de a jövőben is megéri mellettünk kitartani" - fogalmazott Lázár János, hangsúlyozva: a kabinet a magyar embereket képviseli, felvállalva, hogy ezért akár Brüsszel érdekeivel és "bizniszével" is szembe megy. Ezért Brüsszel egy EU- és ukránpárti kormányt akar Magyarországon, melyhez a Tisza Párt - becsapva a választókat - a rendszerváltás óta példátlan módon asszisztál azzal, hogy "ahol tud, betart Magyarországnak" - mondta. Szavai szerint az elmúlt 16 évben a kormány is követett el hibákat, de több volt a jó, mint a rossz, és mindig, megingathatatlanul a magyar emberek oldalán állt, a multikkal és a külföldi érdekekkel szemben. "Olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet, nem garantált a normalitás, ezért minden szavazatnak súlya és jelentősége van most és a jövőben egyaránt" - fogalmazott.

Leszögezte: a kormány két dolgot szeretne: normális országot és benne olyan körülményeket, amelyek között az emberek jól élnek.

A normalitás része a gyermekek mindenek feletti védelme, a pedofíliával és a drogokkal szemben ezért "kőkeményen, kompromisszumok nélkül, inkvizítor módjára kell fellépni, nincs más választás" - jelentette ki. Ugyancsak a normalitáshoz tartozik az önrendelkezés megőrzése, "hogy ennek az országnak a sorsába kívülről ne pofázzon bele senki és mi magunk döntsünk erről, még ha rossz döntéseket hozunk is időnként" - mondta. Ezen kívül pedig a vidéket helyzetbe kell hozni és lehetőséghez juttatni - fűzte hozzá. Lázár János szólt arról is, hogy a háborús infláció miatt a kormány "radikális és az embereket védő lépései ellenére is" sokan szenvedtek el veszteségeket, ezért volt fontos az árrésstop bevezetése, melynek hatására mára 870 termék ára csökkent. Ezt az eredményt is meg kell tudni védeni, a rezsicsökkentéshez, illetve családtámogatási intézkedésekhez hasonlóan, de

hol vannak olyan politikusok a Tisza Pártban, akik majd elküldik a fenébe az Aldit, meg a Lidlt, mikor most is lefekszenek Brüsszelnek?

- tette fel a kérdést a miniszter. Lázár János szerint minden eredmény veszélybe kerül, ha az emberek rossz döntést hoznak, "olyan hülyeségeket csinálnak, hogy beengedik Európába a migránsokat, az ukránokat, vagy éppenséggel rossz embereket juttatnak hatalomhoz és kormányra". A politikus arra kérte a jelenlévőket: a következő egy évben minden lehetőséget ragadjanak meg a véleménynyilvánításra és álljanak ki saját érdekeikért.