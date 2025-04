Évekre lebénult, ma újra jár Pista bácsi: „Az állandó kiszolgáltatottság volt a legnehezebb”

„Jaj, de sokat ültem ebben!” - sóhajtja a 65 éves Sári Pista bácsi, miközben mutatja a nyikorgó kerekesszéket. Korábban sokat időzött ezen a vadregényes Duna-parti stég szélén. A hátsó stégen éhes macska nyávog. A reggeli halat követeli a gazdájától. Sok évtizedes nyárfák nyújtózkodnak a parton, lombjuk közt madarak veszekednek. Az egykori kőművesmester jól tudja, milyen szerencsés ember. Korábban lebénult, és ez az állapot két évig tartott, de legyőzte a súlyos betegséget.

Ráckeve határában egy apró szigeten él, a házát két oldalról öleli a Duna. Így a folyó két partján is a saját stégjeiről horgászhat. Mint mondja, tizenhat éve, hogy Ráckevéről kiköltözött a Duna mellé. Már nem szívesen megy be a városba. Inkább csak horgászik, kondérban főzi a halászlét, amit elvisz a családjának.

Öt éve megpördült velem a világ. Három nap alatt megbénultam. Előbb a talpam zsibbadt, aztán a bokám, majd a térdem. Végül eldőltem, mint a zsák

– mesélte az Origónak Pista bácsi. – "A SOTE neurológiai intenzív osztályán kiderült, a rendkívül ritka, Guillain-Barré (GBS) -szindróma támadta meg a tüdőmet, a gerincvelőt és a mozgásszervért felelős perifériás idegeket. Az orvos semmi jóval nem biztatott. Ez a betegség 100 ezer emberből egy-két beteget érint. Hétszer kaptam vérplazmatisztítást, a negyedik alkalom után rehabilitációra Budakeszire kerültem. Ott rejtélyes módon rosszabbodott az állapotom, visszavittek a neurológiára. Aztán megint Budakeszire” - tette hozzá.

Amikor a kőműves pár másodpercre fel tudott állni, hazaengedték. December volt akkor. A férfinak ez volt a karácsonyi ajándéka. Pedig segítség nélkül képtelen volt a kerekesszékből átmászni az ágyba. A felesége, Klárika kétségbeesve imádkozott a gyógyulásáért. És erre biztatta a férjét is. Végtelennek tűnő két év telt az otthoni lassú lábadozással.

Pista bácsi visszament a neurológiára, ahol az orvos nem hitt a szemének. Csodálkozott, hogy milyen remek állapotban látja viszont a páciensét. A férfi azzal magyarázta mindezt, hogy a kezelések után, a kitartó erősítést követően a horgászás, a csend meg a Duna gyógyította meg. No, és a munka. Hiszen még a kerekesszékében is fúrt, faragott. Majd amikor a pecázás közben a csónakjában felállt, a hullámzó Duna segítségével visszatért az egyensúlyérzéke is.

Klárika nagyon hitt benne, hogy egyszer újra talpra állok. Emlékszem, az állandó kiszolgáltatottság volt a legnehezebb.

Később annyira megerősödtem, hogy már pár lépést tudtam tenni. Ha a Duna-partra vágytam, kerekesszékbe ültem és odagurultam. Emlékszem, volt, hogy napi 20 órát tapostam a sífutógépet, állandóan gyakoroltam, erősítettem magam. Sosem felejtem el, amikor először csoszogtam végig az utcán a járókerettel, végül eldobtam azt is.”