Ő lett a legszebb magyar kislány – olyan szerény, hogy még az osztálytársai sem tudtak róla

Kiczing Olívia még csak tízéves, de máris tündérmesét írt, amikor megnyerte a legszebb magyar kislány címet. A szerény kislány még az osztályban is eltitkolta a hírt, még az társai sem tudnak róla. Pedig pár hét múlva Londonba, egy fotózásra utazik, nyáron pedig Los Angelesbe repül a világdöntőre.

Olívia a legszebb magyar kislány: nemcsak az énektudásával, de a szépségével is elbűvöli az embereket

Fotó: Nemere Nóra

Mint minden édesanyának, nekem is a saját lányom a legszebb. De most csak kapkodom a fejem, ami körülötte történik

– újságolta az Origónak Nemere Nóra, a legszebb magyar kislány édesanyja. – Pedig Olíviának eddig sem volt unalmas az élete. Hároméves kora óta énekel, a Magyar Rádió Gyermekkórusában egyik fellépésről a másikra megy. Most pedig olyan tündérmesét írt, amire sokan megirigyelhetnek: Dubajban készül, hogy megméresse magát a világ legszebb kislányaival.”

Nemere Nóra elárulta: csak kíváncsiságból nevezte be a kislányát a Miss Little Hungary gyermekszépségversenyére. Gödön a Palace Hotelben rendezték a háromnapos felkészítőtábort, ahol Olívia nem esett kétségbe, amikor az anyukája esténként hazautazott. És örült a kihívásnak, meg annak, hogy új ismerősöket, barátokat szerezhet. A színpadi mozgás és a koreográfia betanulásában Hunyadi Donatella segítette őt, ahogy a társait is.

17 versenyző közül választották a legszebbnek

A versenyen háromféle ruhában – elegáns, utcai vagány és népviseletben – kellett a színpadra lépni. Egyáltalán nem volt megilletődve, otthonosan mozgott a világot jelentő deszkákon. Végül a döntőben 17 gyerek közül választották a legszebbnek Olíviát.

Frissen nyert koronáját az a kislány adta a fejére, aki korábban megnyerte ugyanezt a versenyt. Hazaérve az apukája is nagyon büszke volt, átölelte, megpuszilgatta, majd elküldte tanulni. Olívia díszes fejéke arra a polcra került, ahol a tengerparton talált kis kincseit, ékszereit őrzi.

A verseny szervezője, Bartalovits Ildikó folyamatosan keresi a szép és tehetséges kis modelleket. Szerinte Olívia éppen ilyen, kimagaslott a mezőnyből, szép jövő várhat a divat világában.

„Eddig is sokan mondták, hogy szép a kislányom, én pedig igyekeztem a helyén kezelni ezt. Hiszen a szépség csupán egy állapot, ami változhat. Ha nincs mögötte más tartalom, akkor ez kevés…” – vélte az édesanya, akinek otthonában elvből nincs tévé, viszont a három gyermekével közösen gyakran énekelnek, olvasnak és színházba járnak.