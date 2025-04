Lencsevégre kapták a miniszterelnököt az olasz éjszakában

Orbán Viktor is részt vett Ferenc pápa temetésén szombaton, a gyászszertartást követően pedig feleségével, Lévai Anikóval közösen tettek egy sétát Róma történelmi belvárosában. A miniszterelnökről és feleségéről az olasz Welcome to Favelas nevű portál osztott meg két fotót az Instagram-oldalán.

A képek tanúsága szerint Orbánék a híres Via dei Condotti utcán sétálgattak, amely a Piazza di Spagna térből indul, a Spanyol lépcső szomszédságában. Ez a római luxusüzletek egyik legismertebb helyszíne, amely gyakori célpontja a városba látogató turistáknak és közszereplőknek egyaránt – írja az Index. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Welcome to Favelas (@welcometofavelas) által megosztott bejegyzés A magyar kormányfő a temetés után úgy fogalmazott: Ferenc pápa a barátja volt, akitől sok támogatást kapott.

– Fölbujtóm, bátorítóm, biztatóm minden békekezdeményezésben – mondta Orbán, hozzátéve, hogy szerinte a pápa nemcsak neki, hanem egész Magyarországnak is a barátja volt.

