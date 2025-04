Levágták a fekvőgipszet Kárász Róbert lábáról

Nem én voltam a hibás, én már a körforgalomban voltam, amikor a teherautó bejött és nekem hajtott. Érdekes volt az elkövető reagálása, ugyanis azt mondta, hogy ő úgy gondolta, hogy mi elférünk egymás mellett a körforgalomban és ő úgy látta, hogy én a belső sávban megyek, ami azért érdekes, mert abban a körforgalomban csak egy sáv van. Szerencsére nem is volt kérdés, hogy ki okozta a balesetet, térfigyelő kamerák rögzítették a gázolást. Kicsit haragszom is a sofőrre, mert nem arról volt szó, hogy nem figyelt, csak hogy azt gondolta, hogy majd jó lesz így is